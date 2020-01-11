彰化立委選舉 民進黨策略正確成功固守3席

彰化立委選舉結果11日晚間揭曉，第2選區由民進黨候選人黃秀芳（前中）勝出，確定當選後，民進黨彰化縣黨部主委邱建富（前左）致贈祝賀當選的中堂給她。中央社記者吳哲豪彰化攝 109年1月11日

（中央社記者吳哲豪彰化11日電）彰化縣立委選舉結果出爐，民進黨在彰化拿下3席，國民黨拿下1席，和上屆立委席次相同，民進黨彰縣黨部主委邱建富說，受吳斯懷效應影響，加上選舉策略操作得當，才拿下第3席。

第10屆立委選舉，彰化縣分為4個選區，選舉人數為102萬9172人，投票率為74.76%；選舉結果出爐，彰化縣第1選區當選的是民主進步黨提名的彰化縣議員陳秀寶，第2選區由民進黨提名的黃秀芳勝出，第3選區由國民黨提名的謝衣鳳勝出，第4選區則是民進黨的陳素月當選。

被藍綠兩邊視為選情膠著的彰化第2選區，黃秀芳和國民黨立委候選人張瀚天支持者前往總部關心選情，起初開票時黃秀芳只以幾百票差距領先，不過隨著差距越來越大，黃秀芳總部歡聲雷動，張瀚天支持者則顯得落寞。

黃秀芳接受媒體聯訪表示，當選後會繼續努力推動彰化的建設，讓彰化越來越好，跑基層時也曾聽到很多選民對於國民黨在不分區立委候選人吳斯懷有疑慮，所以很多人投給她，是為了保障台灣主權。

落選的張瀚天則指出，選舉時曾強調寧可光明的輸，不要骯髒的贏，會在議員崗位上繼續努力問政，落選是努力不夠，要感謝團隊幫忙和努力。

陳秀寶這次挑戰彰化第1選區立委，擊敗曾任彰化縣副縣長的國民黨現任立委柯呈枋，成為這屆彰化立委大驚奇；陳秀寶接受媒體聯訪指出，選舉過程很艱辛，從一開始不被看好，到後來迎頭趕上贏得選舉，要感謝的人太多。

陳秀寶指出，選舉結果出爐是另外一份責任的開始，就跟選前承諾的一樣，會把地方聲音帶進中央，把進步建設帶回地方，鄉親們的期待她絕對不會忘記。

對於彰化縣拿下3席立委，民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富指出，這次選情比預期好，主要是選舉策略正確，像是強化陳秀寶在鹿港區的得票，至於黃秀芳和陳素月，當初是設定黃秀芳爭取中間選票，陳素月基層服務紮實，落敗的洪宗熠雖然很努力，但選區太大，加上對手有媒體幫忙宣傳，沒有辦法連任成功。（編輯：洪學廣）1090111