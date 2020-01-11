多方結盟僅一人當選 郭台銘政治路出師不利

（中央社記者王承中台北11日電）鴻海創辦人郭台銘這次大選首次進軍政壇，國民黨總統初選失利後轉戰國會，但最後僅列名台灣民眾黨不分區立委名單的高虹安當選，出師不利，但他先前已表態2024「旁觀不袖手」，未來動向仍備受矚目。

挾著台灣首富光環參加國民黨內總統初選，郭台銘在短時間內凝聚了高人氣；但初選落敗後棄選總統，立委選舉先「郭柯合」，隨後變成「郭宋合」，究竟是多方押寶還是備多力分，讓外界費疑猜。未來釐清路線、結盟對象並壯大郭家軍，成了郭台銘最重要的功課。

郭台銘去年挾台灣首富光環跨入政壇爭取參選總統，雖然在參加國民黨初選時，放下霸氣身段虛心學習，也下鄉和基層搏感情，主打經濟牌得到不少「知識藍」的心，但初選戰略選擇失準，未能成功打動大多數選民，敗給國民黨總統候選人韓國瑜。

郭台銘在初選失利後，全力準備連署參選，最後關頭退出，但仍決定在政壇發展，除了計畫成立學校培養人才、成立智庫研究政策外，也定下搶攻國會目標。

郭台銘除推出郭家軍、幕僚李縉穎參選新北市立委，也與民眾黨、親民黨合作，分別讓幕僚高虹安、劉宥彤、蔡沁瑜等幕僚進入兩黨的不分區立委名單中，希望利用民眾對藍綠對立反感，結合小黨及中道力量，在藍綠夾殺中突圍而出。

郭台銘也重新展現當初參加總統初選的氣勢，接二連三的展開輔選行程，從台灣頭跑到台灣尾，更是三番兩頭往新北市的土城、三峽跑，盼衝高李縉穎的氣勢，甚至還充當司機，載著李縉穎去登記，展現出重視立委選舉的態度，但結果不如預期，李縉穎得票數只有3萬8977，以5萬3688票數之差，大輸民進黨候選人吳琪銘。

然而，隨著選戰進入白熱化，面對國民黨選情下滑，郭台銘不願看到民進黨在立院單獨過半，而選擇為部分國民黨立委候選人站台，此舉除引發民眾黨不滿，讓郭粉產生混淆，而郭柯間始終未間斷的口舌之爭，更讓雙方合作蒙上陰影。

郭台銘這次未參選總統，郭家軍在立委選舉中的成績也不理想，但他提出的政策受到各陣營重視，加上透過選戰的操兵，也將獲得豐富經驗，再加上龐大的資源，對於是否再戰2024，郭台銘曾說「旁觀不袖手」，耐人尋味，首富的政壇之路，仍是未完待續。（編輯：林淑媛）1090111