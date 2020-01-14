葛來儀：北京將加強外交軍事經濟手段施壓台灣

（中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電）台灣大選順利落幕，外界關切中國未來對台策略走向。知名兩岸學者葛來儀今天預測，北京可能採取更強硬作法，包括繼續奪取台灣邦交國，並加強軍事、經濟施壓手段。

華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）及全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）今天聯合舉辦研討會，邀請多位美國學者評論分析11日總統大選結果，並預測未來兩岸、美台關係可能走向。

戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示，即使總統蔡英文以高票連任，中國國家主席習近平應不會認為現在是制定全新對台策略的時候，但北京未來應會採取更強硬路線。

葛來儀說，中國對台政策「工具箱」不斷擴大，若北京近期試圖再奪取台灣邦交國，她不會感到意外。葛來儀說：「此時此刻，台灣外交部長正在訪問瓜地馬拉，雖然我無法確定，但我在想此行是否反映出（蔡總統政府擔憂）北京很快會再搶奪台灣一個邦交國。」

葛來儀表示，北京在軍事領域也有很多能做的。她說，值得注意的一件事，就是人民解放軍除了在台灣周圍活動外，並在睽違近20年後，首度於去年3月31日越過台灣海峽中線。

除了訴諸外交、軍事手段，葛來儀說，經濟領域也是台灣須注意的地方。她表示，除了限制中國觀光客人數，中國以往未採取太多經濟手段傷害台灣，台灣也展現出有能力吸引各國觀光客。

葛來儀說：「若中國相信（台灣）經濟表現不佳能避免民主進步黨長期執政，它能用其他手段傷害台灣經濟，這就牽涉到中國會多強烈反對台美簽署自由貿易協定（FTA）。」

部分美國學者多次呼籲，台美雙方應簽署FTA；美國聯邦參議院去年10月29日通過的「台北法案」也呼籲美國行政部門，以簽訂經濟上互惠，並能保護美國勞工、有利美國出口商的自由貿易協定為目標，與台灣展開雙邊貿易協商。

眾議院外交委員會亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）致詞表示，由於美國及其部分歷任總統的政策，才會導致「一國兩制」這令人困惑的狀態持續如此之久。

約霍說，是趕在北京行徑導致區域情勢升高前好好「釐清這困惑」的時候了。他說，會持續推動美國承認台灣是個國家，並呼籲北京接受海峽兩岸現狀，承認台灣是主權自治民主政體，「這對他們（中國）、台灣及全世界都有好處」。（編輯：郭中翰）1090114

華府智庫13日舉辦研討會，邀請多位學者評論台灣選舉結果，預測未來兩岸、台美關係走向。戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（左）說，雖然總統蔡英文高票連任，她認為中國國家主席習近平不會全盤改變對台政策。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年1月14日