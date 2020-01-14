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卓榮泰：蔡總統若需要提前回任黨主席將全力配合

最新更新：2020/01/14 13:02

（中央社記者葉素萍台北14日電）民進黨主席卓榮泰今天說，希望黨部人事盡早定下來，雖然他的任期到5月19日，但若總統有需要彈性調整，建議蔡總統可以提前回任黨主席，黨部也會全力配合。

總統蔡英文以817萬票高票連任後，依黨章規定，在5月20日兼任民進黨主席，重掌黨務。

卓榮泰11日在勝選之夜的國際記者會指出，他擔任黨主席的任期到今年5月19日，根據民進黨黨章，總統蔡英文是當然的黨主席，民進黨當初提名蔡總統再度參選時，他就已說過，希望蔡總統能以最快速度回來主持黨的會議。

卓榮泰今天受訪指出，他在國際記者會表達的態度沒有改變；蔡總統目前正布局立法院，行政院人事現在也已經安定下來；等到立法院、行政院人事底定，他也希望黨部人事盡早定下來，雖然他的任期是到5月19日，但若總統有需要彈性調整，建議蔡總統可以提前回任黨主席，黨部會全力配合。

卓榮泰說，當初他接任黨主席時，黨部人事有因應選舉而「變陣型」，增設一些組織，架構扁平化；黨務主管有些是政務任用，隨黨主席同進退，有些主管是依照契約，到1月底離職。（編輯：林淑媛）1090114

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