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總統：選舉已經結束 我們需要家庭和諧國家團結

最新更新：2020/01/15 12:28
總統蔡英文15日上午在總統府敞廳發表迴廊談話，內容包含選後穩定政局，慰留內閣團隊，另一部分則是反滲透法交付內閣後續執行的3個配套措施。中央社記者鄭傑文攝 109年1月15日
總統蔡英文15日上午在總統府敞廳發表迴廊談話，內容包含選後穩定政局，慰留內閣團隊，另一部分則是反滲透法交付內閣後續執行的3個配套措施。中央社記者鄭傑文攝 109年1月15日

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北15日電）總統蔡英文今天發表談話表示，選舉已經結束，希望政局可以歸於穩定，社會放下選後的衝突與對立，家庭和諧、國家的團結，「在這個時候是我們最需要的」。

2020大選於11日結束，蔡總統上午在總統府敞廳發表談話，談話重點分別是選後穩定政局、慰留內閣團隊與反滲透法交付內閣後續執行三項工作。

對於高雄市長韓國瑜回任市長後，有人主張由總統公開呼籲選戰已經結束，不要發動罷免行動，總統表示，這次罷免行動由民間團體所發起，選舉與罷免都是憲法所賦予的權利，尊重高雄市民的決定。

至於罷免韓國瑜行動是否引起市民迴響，總統說，主要還是看韓國瑜自己的表現與態度。

此外，記者問到2020大選過後，造成不同世代之間的對立，總統表示，選舉已經結束，希望政局可以歸於穩定，社會可以放下選後的衝突與對立，這是一個大家要團結和諧的時候。

總統說，有些家庭中，不同世代有不同的看法，其實大家都是家人，希望坐下來好好溝通，家庭的和諧、國家的團結，「在這個時候是我們最需要的」。

被詢及昨天與前總統李登輝會晤的談話內容，總統表示，主要是探視李前總統，他的身體健康都不錯，因為今天是李前總統的生日，昨天探視時，也祝福李前總統生日快樂。（編輯：林淑媛）1090115

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