反滲透法公布並提配套 藍指立法匆促綠反駁

（中央社記者王揚宇台北15日電）針對總統蔡英文今天簽署反滲透法並公布，也要求行政院將違法或不違法的行為態樣公告等3項作為，國民黨立法院黨團總召曾銘宗認為，公布後才提配套措施，顯示當時立法的匆促與留下的後遺症，會提釋憲。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋則表示，一部法要在公布實施後才會有相關的配套措施，如果母法沒有通過，如何有配套措施。

他說，反滲透法的規定也很清楚，例如「蔡正元可能就是一種典型的態樣」，要有滲透、違法行為才有構成反滲透法，這也是未來的宣傳重點之一。

蔡總統今天在總統府敞廳發表談話指出，今天已簽署反滲透法並且公布，此法在選前有些討論，反滲透法不是反交流，而且違法構成要件非常嚴謹；民眾如果還有疑慮，她已要求政院做3件事，包括請行政院相關部會持續宣導避免民眾因為不了解，產生不必要的恐慌，同時應即時澄清外界理解錯誤的地方。

此外，請行政院責成相關部會組成專案小組，將違法或不違法的行為態樣公告周知，使民眾易於分辨了解，並持續滾動檢視；海基會將設置諮詢服務窗口提供民眾相關資訊，並彙整意見提交陸委會在專案小組討論處理。

對此，曾銘宗受訪時表示，在提升國家安全、維持社會穩定的前提下，相關的立法國民黨團都贊成，但今天要公布反滲透法才提出配套措施，可以充分顯示當時立法的匆促與留下的後遺症，也代表存有相當的問題。

曾銘宗指出，他也強烈懷疑，這些配套措施的強度，是否足以確保民眾的基本權益，因為反滲透法沒有主管機關、沒有救濟管道；此外，只要總統一公布，就會提出釋憲，也希望下一屆的立委能有機會重新審查反滲透法，把不足的地方給補起來。

李俊俋則說，反滲透法的通過是經過相關立法程序，而且民意也已經表達非常清楚，希望大家能接受，所有人也要一起建築民主機制的防護牆，這不只是執政黨的事情而已。

時代力量立法院黨團幹事長徐永明指出，蔡總統這次選票衝那麼高，其實跟選前通過反滲透法有關，這也表示民眾有一定的期待，行政部門嚴肅看待此事，這是對的，而且公布樣態、把「紅線」畫清楚，也不會讓合法台商誤觸法網。

徐永明表示，包括「反紅媒」等部分，這次立法中未被納入，未來仍可以強化及努力；不過，他也提醒行政部門在畫紅線的時候，法律依據一定要很強，倘若紅線畫出來後，行政與司法的標準不同，過程中恐產生誤殺無辜的情況。（編輯：蘇龍麒）1090115