駐西雅圖辦事處長范國樞：盼中美簽自由貿易協定

（中央社記者周世惠舊金山14日專電）駐西雅圖辦事處處長范國樞指出，「和平、對等、民主、對話」是兩岸關係和平穩定發展的關鍵，現階段台灣與美國應洽簽雙邊自由貿易協定，增進雙邊關係。

總統蔡英文成功連任後，華盛頓大學台灣研究計畫13日舉辦「關鍵選舉：台灣選後圓桌會議」（Critical Vote: A Taiwan Post-Election Roundtable），范國樞出席開幕致詞時表示，蔡總統於1月11日獲得勝選後，隨即於次日接見美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑交換意見，凸顯台美關係的重要性。

范國樞提及台美洽簽自由貿易協定或雙邊投資協定之必要性，認為將促使台美關係更加提升。

范國樞強調，選舉結果證實「台灣民眾絕不接受一國兩制」，並引用蔡總統勝選後談話，「和平、對等、民主、對話」是兩岸關係和平穩定發展的關鍵，民主的台灣不會屈服於中國武力恫嚇。

昨天出席圓桌論壇研討會的學者有史丹佛大學台灣民主及安全計畫協調人祁凱立（Kharis Templemen）、西東大學教授陸梅吉（Margaret Lewis）及山姆休士頓州立大學教授翁履中（Dennis Weng）等人。

陸梅吉表示，蔡總統在美國總統川普與中共國家主席習近平兩位霸道非典型領導人中，穩定台灣並獲取連任非常不容易。

陸梅吉指出，選後的台灣面臨許多亟待解決的議題，包括同性婚姻子女領養及廢死等議題，皆需法律面的支撐；她同時建議蔡政府應借重黨內知美人士，強化對美外交能量。

翁履中建議，邀請美方高層訪台是經營台美關係的好方法，但更應著眼於草根外交，廣邀國際青年學子認識台灣。（編輯：高照芬）1090115