反滲透法上路 行政院：跨部會協調小組因應

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）總統蔡英文今天簽署反滲透法並公布。行政院表示，已責成陸委會召開會議，邀請外交部、法務部、內政部共同籌組「因應反滲透法施行協調小組」；盼透過小組的討論，解除人民疑慮、減少謠言發生。

蔡總統今天在總統府發表談話，交付行政院執行反滲透法3工作，包括即時澄清外界理解錯誤的地方；將違法或不違法的行為態樣公告周知使民眾易於分辨了解。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，行政院已責成陸委會召開會議，邀請外交部、法務部、內政部共同籌組「因應反滲透法施行協調小組」，對滲透的具體類型與行為樣態進行討論。

她也強調，反滲透法目的是「反滲透，而不是反交流」；希望透過小組的討論，解除人民疑慮，減少謠言發生，並鼓勵人民守法，共同守護台灣。

立法院於去年12月31日三讀通過反滲透法。根據三讀條文明定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或捐贈經費供公民投票相關活動；也不得違法從事總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法中的各項競選活動，違者處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

條文明定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，違法進行遊說，違者處50萬元以上500萬元以下罰鍰；若就國防、外交、大陸事務涉及國安或國家機密進行遊說者，處3年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。（編輯：蘇龍麒）1090115