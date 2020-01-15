蔡總統：817萬張票不能簡化為對執政無條件支持

民進黨15日在中央黨部舉行中常會，總統蔡英文（右）、副總統當選人賴清德（左）由黨主席卓榮泰（左2）、民進黨立法院黨團總召柯建銘（右2）陪同，向中常委致意，感謝選戰辛勞。中央社記者鄭傑文攝 109年1月15日

（中央社記者葉素萍台北15日電）總統蔡英文今天說，她得到817萬張票支持，人民投票有很多原因，「這些不同原因，不能被簡化成人民對執政團隊無條件的支持」；她也拜託黨務同仁，堅守崗位，認真打拚，每一個國民照顧不能因為政治傾向而有絲毫減損。

民進黨今天舉行選後首次中常會，總統蔡英文與副總統當選人賴清德下午赴中常會，向中常委致意，她也感謝民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、黨務伙伴這些時間的付出；不少黨工拿著標語列隊歡迎蔡總統回娘家。

蔡總統說，「團結的民進黨就會獲勝，這個道理大家都懂，這一次我們又一起做到了。」

她說，這次得到817萬張票支持，「但我們都很清楚，人民投票給我們有很多原因」，有的當然是死忠支持者，有很多是對未來抱持期待的年輕人，當然也有只是因為不喜歡對手或者反對一國兩制主張的人選擇投票給他們，「這些不同原因不能被簡化成人民對執政團隊無條件的支持」。

蔡總統指出，就像當選那一晚，「支持我們的人我們感謝，沒有支持我們的人，我們也理解並願意伸出雙手，拿出更大誠意擁抱他們，化解他們的疑慮。」

總統認為，民進黨的可愛，在於不會因為失敗灰心喪志，也不會因為勝利就忘記反省，選舉結束後，保持政局穩定，用對話化解對立，團結整個國家是執政團隊當務之急，今天來向大家致意，除了表達謝意，更要拜託大家務必堅守崗位，認真打拚，每一張選票的託付都要記在心上，每一個國民照顧不能因為政治傾向而有絲毫減損。

賴清德說，民進黨在卓榮泰、羅文嘉以及全黨上下團結一致，展現非常好的成績，黨跟府院鐵三角各自發揮功能，分進合擊、區域聯防，讓蔡總統拿下歷史新高選票。

賴清德說，他也欽佩黨的領導，通過社會同行世代共贏決議文，身體力行並提名許多年輕人，也因為這樣，讓立委席次因此過半，台灣人民會記得黨在這場戰役傑出貢獻，這是台灣人民的勝利，也是台灣民主的重大勝利，感謝台灣人民支持。

卓榮泰表示，211天以前，就在這場地的中執會，民進黨正式提名了蔡總統競選第15屆中華民國總統，也賦予她艱鉅責任，今天蔡總統與賴清德共同守住台灣、守住本土政權，也完成了黨賦予的艱鉅使命。

卓榮泰說，未來黨一定是蔡總統的執政團隊最堅強的後盾，過半的立院黨團也會是行政單位以及政策推動最強而有力的伙伴。他感謝黨務同仁的辛苦，完成使命。

卓榮泰表示，喜悅的氣氛可以延續到過年，但認真的檢討，正確、積極的工作態度要馬上拿出來，讓全體國人看到民進黨的感謝、承擔、責任。（編輯：蘇龍麒）1090115