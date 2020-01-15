吳釗燮擔任總統特使 出席瓜地馬拉總統就職典禮

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）外交部今天表示，外長吳釗燮擔任總統蔡英文特使，率團出席中美洲友邦瓜地馬拉新任總統賈麥岱的就職典禮；訪問期間並分別與瓜國、宏都拉斯等友邦正副元首會晤，強化與友邦的邦誼。

外交部發布新聞稿表示，吳釗燮擔任蔡總統特使，出席14日舉行的瓜地馬拉新任總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）及副總統卡斯提佑（Guillermo Castillo）的就職典禮。

外交部進一步指出，吳釗燮訪問瓜國期間，也分別與瓜國新任總統賈麥岱、卸任總統莫拉雷斯（Jimmy Morales Cabrera）、宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）、巴拉圭特使副總統韋拉斯格斯（Hugo Velazquez）、貝里斯特使副總理法博（Patrick Faber），以及瓜國新任副總統、卸任副總統、外交部長及重要新任內閣成員、尼加拉瓜特使外交部長孟卡達（Denis Moncada）、中美洲統合體秘書長席瑞索（Vinicio Cerezo）、理念相近暨友好國家特使團會晤及寒暄致意。

外交部表示，交流過程中，他們都恭賀蔡總統連任，並讚揚台灣人民透過此次選舉，向全世界傳達捍衛民主自由的堅定立場。

外交部指出，吳釗燮此行除強化台灣與瓜地馬拉、宏都拉斯等友邦的篤睦邦誼，也增進與各國特使團友好互動關係，有效提升台灣在國際的能見度。（編輯：黃國倫）1090115