藍新主席任期短募款壓力大 左右天王參選意願

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨主席吳敦義請辭後，新任主席將在3月7日產生，馬英九、朱立倫等人都被視為熱門人選。不過，黨內人士表示，由於新任黨主席任期僅有一年多，每個月又要背債3000萬餘元，可能左右熱門人選參選意願。

國民黨主席吳敦義今天下午率一級主管總辭，為敗選負責，新任黨主席將在3月7日投票產生，任期補足吳敦義原任期至2021年5月20日。

外界關注可能參選的人選，黨內人士分析，現在各路人馬喊燒的居多，無論高喊青壯派接班，或是點名曾任黨主席的前總統馬英九或前新北市長朱立倫回鍋，最現實就是要面對每月募款3000萬餘元的問題。

黨內人士說，吳敦義打算將政黨補助款拿去償還之前的債務，根據吳幕僚計算，扣除債務再扣掉2月份黨工薪水等，可能只剩下3000多萬元，頂多讓新任黨主席緩衝一個月，龐大的募款壓力，可能讓很多人卻步。

黨內人士也說，新任黨主席任期僅有一年多，頂多只是個「過渡」的黨主席，很難有什麼新作為，也讓許多人興致缺缺。

青壯派金門縣長楊鎮浯日前率先表態力挺朱立倫，他認為，朱立倫足以讓國民黨與美方重建互信，也可以讓國民黨邁向本土化，更能作為國民黨內年輕世代與大老派系的橋樑與桶箍，應該再為黨承擔一次。

不少黨內青壯派也認為，朱立倫過去擔任黨主席時，用相對年輕的黨務主管，大家對於朱立倫能將年輕世代的意見和想法帶入黨務系統，的確有所期待。

另外，前總統馬英九也被認為是不錯人選，黨內認為，馬英九人氣逐漸回溫，又有總統高度和格局，在國民黨過渡時期，更能發揮穩定軍心效果。不過，馬英九辦公室表示，馬英九已經當過黨主席，沒有想過這個問題。

原國民黨副主席郝龍斌今天跟隨吳敦義請辭後，在臉書發文表示，此刻黨須要一位無私的人，不做任何個人政治規劃，能全心在未來一年協助黨渡過這史無前例的危機，同時全心尋找並輔佐可以為國民黨中興之主；這番發言被外界解讀可能為參選黨主席起手式。

近郝人士表示，的確很多人勸進郝龍斌，認為郝沒有爭議，應出來承擔黨的過渡時期，但郝身邊也有幕僚持反對意見。

此外，中央委員連勝文屬於青壯派，也被點名為接班人選之一，近連人士認為，連勝文有連家背景，在黨內擁有聲望，能夠與黨內大老接上線，對於錯綜複雜的黨務系統、地方派系，較能掌握，且連勝文又屬青壯世代，想法新穎，能與年輕世代對話溝通，的確是青壯世代較能勝任黨主席的人選。

青壯派被點名接班黨主席的還有立委江啟臣、蔣萬安等人；另也有傳出前台北縣長周錫瑋可能參選，目前正式表態參選黨主席的僅有台大政治系教授張亞中以及藍天行動聯盟主席武之璋。

根據中常會通過國民黨主席補選時程，將在1月17日發布補選公告，當天起到2月3日開放參選人進行黨員連署，1月30日至1月31日受理參選人領表，2月3日至4日受理參選人登記，3月7日進行投開票。（編輯：紀淑芳）1090115