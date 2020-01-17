台美瓜宏四方會談 吳釗燮：聚焦促進區域合作

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）台灣與美國、中美洲友邦瓜地馬拉、宏都拉斯日前在瓜國舉行首屆的四方會談。代表台灣出席的外交部長吳釗燮推文表示，會談聚焦促進區域合作及發展，「很榮幸能與理念相近夥伴合作」。

吳釗燮擔任總統蔡英文特使，率團出席14日舉行的瓜地馬拉新任總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）就職典禮。他隨後在外交部推特發布多張照片。

他在其中一則推文中表示，「台灣、美國、瓜地馬拉及宏都拉斯舉行第一屆四方會談，聚焦促進區域合作及發展。很榮幸能與理念相近夥伴合作」，並附上會談照片。照片中清楚可見台灣、美國、瓜地馬拉、宏都拉斯的國旗。

知情官員向中央社記者表示，這場會談是在14日瓜國新任總統就職典禮之前舉行。美國與瓜、宏兩國本來就有合作計畫，瓜、宏也是台灣的邦交國。

官員說，這次四方會談主要是洽談未來可能的合作方向；單一方能做的有限，希望結合大家的力量一起合作。

這場會談出席人士包括吳釗燮、瓜國新任總統賈麥岱、宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），以及美國國際開發金融公司執行長柏勒（Adam Boehler）。

「國際開發金融公司」（International Development Finance Corporation, DFC）是美國2019年新成立的對外援助機構，前身為美國海外私人投資公司（Overseas Private Investment Corporation, OPIC）。

根據 DFC網站，DFC是美國的開發銀行，主要協助美國企業在開發中國家投資，改善當地民眾生活，也強化美國的外交政策。（編輯：林淑媛）1090117