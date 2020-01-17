美艦航經台灣海峽 綠委：美支持台灣選舉結果

（中央社記者蘇龍麒、王揚宇、余祥台北17日電）國防部今天證實美國一艘軍艦航經台灣海峽，民進黨立委蔡適應認為，顯示美國再次表達支持台灣選舉的選擇；民進黨立委羅致政則說，美方藉此動作希望對岸不要有過激的反應。

國防部今天透過新聞稿指出，美作戰艦一艘昨天自西南海域，由南向北航經台灣海峽北駛，國軍全程掌握周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，美艦經台灣海峽執行一般航行任務。

同時，根據路透社報導，美國海軍表示，提康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦希羅號（USS Shiloh）已完成航經台灣海峽的行動。

蔡適應接受中央社記者採訪時表示，從2020大選前，很多國外媒體觀察，台灣這次選舉是繼續捍衛民主自由或向中國靠攏，兩個不同選擇的走向，選舉結果顯示台灣民眾希望維持民主自由的價值，這樣的價值也與西方盟國立場一致。

他分析，美方選後大動作的宣布軍艦通過台海，是再次表達美國支持台灣選舉的選擇，用行動支持台灣人民的決定，同時美國海軍與台灣國防部先後公布這項訊息，也代表雙方有一定默契，而且美艦巡弋台海的過程，也讓台灣人民更有安定感。

羅致政認為，美艦在選後通過台海，顯示美艦在這個區域巡航已是常態化，未來也會更加常態化，因為畢竟中國軍艦在台海巡航也有常態化的動作，顯示台海是公海。

他說，美艦在台灣選後通過台海，應該是美國擔心中國會有過激的反應，畢竟日前中國在口頭上的反應很大，因此美方藉由這個動作，希望對岸不要有過激的反應。

民進黨立委趙天麟則說，美艦在台灣總統大選後，同時也是今年第一度通過台灣海峽，代表台海是國際法認定各國可以自由航行的海域，也代表美國持續執行印太自由、開放戰略。

他指出，中共在台灣人民行使民主選舉後，持續公開威脅恫嚇，美軍的作為，其戰術執行對象不言可喻。

國民黨立委曾銘宗則表示，台灣海峽是公海，任何國家的軍艦都有通過的權利，希望國防部要做好相關掌握，美艦過去也常經過台灣海峽，所以應該沒有特別的政治意義。（編輯：林淑媛）1090117