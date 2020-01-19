29日罷韓二階段 四君子30天拚30萬連署

（中央社記者程啟峰高雄19日電）「Wecare高雄」等團體發起的罷免高雄市長韓國瑜行動，29日「光復高雄」總部成立，展開第二階段連署。「罷韓四君子」今天至高雄意誠堂祈求二階連署30日內完成30萬份連署。

「罷韓四君子」包括「Wecare高雄」發起人尹立、公民割草發言人李醫師、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋，以及前高雄氣爆自救會長、罷免案法定領銜人陳冠榮。上午4人由高雄市議員郭建盟陪同參拜苓雅區的高雄意誠堂關帝廟。

尹立表示，去年1221罷韓遊行前一天「罷韓四君子」曾來這裡祈求活動平安順利，今天特別前來還願，向關聖帝君稟告「罷韓」進度，祈求第二階段連署順利。4人跪在神明前同聲宣讀祭文指出，罷免韓國瑜目前進度已經通過第一階段提議審查，即將進入最關鍵的第二階段30萬市民連署。

然而違背對高雄市民承諾不忠不義的落跑市長，敗選回到高雄後表面上裝乖、裝低調，私底下市府團隊卻卡罷動作不斷。更結合特定媒體，以「黑罷」產業鏈來汙衊罷免行動與相關人士。「在此誠心祈求關聖帝君懲治不忠不義無誠信之人，對韓國瑜曉以大義請他知所進退」。

尹立表示，罷韓二階連署大年初五29日起跑當天，罷韓總部也將同步成立，結合全市各連署點力拚30日內完成30萬份連署，希望提早完成二階連署，好早點進入第三階段罷韓投票。

張博洋說，接下來要進行的二階段連署難度是非常高的；相信高雄市政府除了財政困難之外，也準備好其他各種理由，來卡二階段的罷免。公民割草行動發言人李醫師認為，「韓市府的舉債向來都沒有少，希望民意的展現，市府真的能夠尊重，不要再推託」。

尹立也公布罷韓二階段連署時程表，包括1月20日中選會會進行二階連署發文，10日內領二階表格；28日領銜人領表；29日「光復高雄」總部成立、開始連署；2月28日（前30天）收齊30萬份連署書；趕在3月28日連署二階法定60日到期前送件。（編輯：孫承武）1090119