綠質疑韓國瑜協商過水 藍批造謠

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（中央社記者王揚宇、王承中台北21日電）立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，討論罷免連署加嚴的選罷法修法草案等案，但各黨團無法達成共識，韓國瑜裁示依議事規則處理。民進黨立法院黨團今天召開記者會，質疑韓國瑜主持協商重形式、不重實質，也不處理爭議，根本過水。

國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪表示，國發基金調查委員會及攸關罷免連署加嚴的選罷法修法，都有應民進黨要求，朝野協商不只一次，每次都有讓大家充分發言。但幾次協商下來，民進黨團都只提出重複的論調，沒有新意，顯示朝野無法達成共識，所以就依議事規則處理，請民進黨不要再造謠。

韓國瑜20日召集朝野黨團協商，研商由民眾黨團擬提案成立的「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，以及有關「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」等案。但各黨團無法達成共識，韓國瑜裁示依議事規則處理。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、立委沈伯洋今天召開「國會，有忠誠嗎？」記者會，舉昨天協商過程等情形為例，質疑韓國瑜領導的立法院，是否有善盡應當履行的憲政忠誠義務。

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吳思瑤說，朝野協商是國會議長最重要的調和鼎鼐場域，但韓國瑜只會當總機，讓朝野黨團代表發言後，就會說討論兩輪後各黨無共識，送院會處理，這樣的協商有解決爭議嗎，只是讓協商過水、讓大家在表決前過水發言，根本不是議案的探討。

蔡易餘認為，韓國瑜主持的協商只重視形式，不實際處理爭議，這就叫做過水式的處理，民進黨團提出的諸多說明及建議，韓國瑜都沒有聽進去，還是希望韓國瑜可以秉持中立、好好主持協商，要解決爭議，不要過水。（編輯：蘇志宗）1131121