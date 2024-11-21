選罷法擬修法罷免連署加嚴 劉世芳：提高難度

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（中央社記者陳俊華台北21日電）因朝野協商無共識，立法院會不排除22日表決罷免連署加嚴的選罷法修正草案。內政部長劉世芳今天說，選罷法有部分昨天在內政委員會排審、有部分在朝野協商，這樣沒有配套，也會提高連署難度。

立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，討論罷免連署加嚴的選罷法修法草案，但各黨團無法達成共識，韓國瑜裁示依議事規則處理。由於草案已逾1個月的冷凍期，在野黨不排除在22日立法院會中提出變更議程案來處理。

立法院內政委員會今天審查國土計畫法部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳列席。

劉世芳會前受訪時表示，她昨天在朝野協商時就提到，選罷法是一部完整的法律，昨天在內政委員會排審的是條文、韓國瑜主持協商的也是條文，但韓國瑜說協商的只有罷免連署時，要不要附上身分證正反面影本、發證日期。

劉世芳說，她認為這樣反而沒有配套措施，如果22日立法院會三讀通過的只有罷免連署要附上身分證正反面影本、發證日期，等於是提高民眾連署的難度。（編輯：蘇龍麒）1131121