徐斯儉祝賀馬紹爾總統就任 與美部長同框合影

（中央社記者顧荃台北20日電）友邦馬紹爾群島共和國今天舉行新任總統柯布亞就職典禮，外交部政務次長徐斯儉率團前往慶賀，並在典禮中與美國駐馬國大使、日本駐馬國大使及美國退伍軍人事務部部長等人合影。

馬紹爾於當地時間6日推選出參議員柯布亞（David Kabua）為新任總統，任期自今年1月至2024年1月。馬國今天舉行新任總統就職典禮，徐斯儉代表出席祝賀。

外交部上午在官方推特發布推文，恭喜柯布亞就職，並預祝馬國國運昌隆、萬事成功。

外交部推特表示，樂見徐斯儉和駐馬紹爾大使蕭勝中，與美國退伍軍人事務部部長威基（Robert Wilkie）、美國駐馬國大使史都華（Karen B. Stewart）及日本駐馬國大齋藤法雄等人，共同出席馬國總統的就職典禮。外交部推文並附有5人同框合影的照片。

柯布亞日前已表達堅定支持台馬邦交的立場，並讚揚台灣對馬國各項實質援助；柯布亞強調，馬國新政府將繼續與台灣政府及駐館密切合作，深化台馬邦誼及合作夥伴關係。

台灣與馬紹爾群島共和國1998年11月18日建交，邦誼長達21年，兩國互在首都馬久羅及台北設有大使館。（編輯：郭萍英）1090120