馬紹爾新總統就職 國情咨文提及將加強與台關係

（中央社記者顧荃台北20日電）外交部政務次長徐斯儉今天率團出席友邦馬紹爾新任總統柯布亞以及內閣就職典禮，馬國新政府在國情咨文中，特別提及將持續加強與台灣、美國及日本等傳統夥伴的合作關係。

外交部下午透過新聞稿表示，就職典禮共有馬國政要、傳統領袖以及外國代表團等各界人士超過300人參加，場面盛大隆重。

外交部指出，馬國新政府在國情咨文中，特別提及將持續加強與台灣、美國及日本等傳統夥伴的合作關係，並強調發展夥伴必須與馬國共享民主價值，以維護印太地區的自由與民主。

徐斯儉下午晉見柯布亞（David Kabua）表達祝賀，並強調馬國與台灣近來均順利完成選舉，顯示兩國為共享民主、自由價值的堅實友邦，也重申持續深化兩國合作關係的決心。

外交部轉述，柯布亞也再次祝賀總統蔡英文連任成功，多次強調馬國新政府堅定支持台馬邦誼，盼兩國在現有的深厚基礎上，更深化兩國邦誼與合作。

另外，外交部表示，徐斯儉今天也與代表美國出席就職典禮的退伍軍人事務部長威基（Robert Wilkie）共同參訪台灣在馬國首都馬久羅醫院設立的台灣衛生中心。馬國衛生部長Bruce Bilimon與台美兩國代表團成員均與會。

外交部說，美國此次為首度派遣閣員級代表出席馬國總統就職典禮，顯示美國對太平洋區域的重視日益提升。

外交部表示，徐斯儉於訪馬期間曾與威基晤談，就台美在退伍軍人事務及雙邊關係等方面進一步合作，深入交換意見。台美在馬國的互動頻繁密切，徐斯儉也與美國駐馬國大使史都華（Karen B. Stewart）及駐馬國大使蕭勝中，在18日共同出席台灣贈與馬國水耕栽種系統的「運用智慧農業促進營業均衡」儀式。

外交部指出，台灣與美國均珍視民主、良治、人權以及環境等永續發展價值，是理念相近的堅實夥伴。台美兩國將在既有的良好合作基礎上，持續在太平洋共同維護並深化上述共享價值，為區域的和平與繁榮做出貢獻。（編輯：趙蔚蘭）1090120

徐斯儉（右）20日也與代表美國出席就職典禮的退伍軍人事務部長威基共同參訪台灣在馬國首都馬久羅醫院設立的台灣衛生中心。（外交部提供）