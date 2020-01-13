義媒：台灣大選打中國耳光 學者稱北京可能報復

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡12日專電）總統蔡英文昨天高票獲勝連任，義大利多家媒體解讀大選結果「使中國難堪」，但有學者警告，北京可能因此策動台灣友邦報復性斷交，首要目標可能是教廷。

義大利官方的安莎通訊社（ANSA）、大報「共和報」（La Repubblica）、「訊使報」（Il Messaggero）標題皆以「台灣大選打了中國一耳光」來報導蔡總統勝出表示台灣絕對不向中國威脅屈服的意志。義大利最大財經報紙「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）也表示，台灣大選「反中派」總統大勝。

對於台灣大選對台梵關係的影響，教廷觀察家向中央社表示，教廷不是世俗國家，教宗依慣例不會向各國總統當選人發賀電，但教廷官員私下談論時讚揚台灣的選舉自由公平，也肯定蔡總統對兩岸和平、自由、民主、對等的談話，符合教宗促進對話的呼籲。

羅馬智慧大學（University of Rome La Sapienza）研究員杜允士（Fabrizio Bozzato）接受法新社訪問時表示，對中國政府來說，要向蔡總統施壓，方式之一是儘快再讓台灣嚐到外交挫敗，歐洲唯一承認台灣的教廷，是北京政權眼中的一塊軟肋。

杜允士認為，教廷為了將梵中主教任命臨時性協議永久化，對中國政府提出的許多要求皆給予正面回應，教宗方濟各（Pope Francis）看來意志堅決，想要成為史上首位敲開中國大門的教宗。

不過，任職中國人民大學的義籍梵中專家郗士（Francesco Sisci）在義大利「星期新聞」網站（SettimanaNews）發表專文表示，教廷雖積極推動與中國對話，仍維持與台灣的正式外交關係，「看來到目前為止，教廷和中國都不想失去台灣的輿論與民心」，但無法確定這種情勢將持續多久。

郗士認為，中華人民共和國主席習近平目前處境十分艱難，蔡總統勝選使中國面對台灣問題陷入困境，中國同時還要應付中美貿易、香港抗爭、新疆問題等，一不小心就會觸發真正的全球性危機。

郗士說，習近平以反貪腐為名推動的內部整肅運動，已使他在中國共產黨內招來龐大反對力量，現在習近平對台灣的立場太硬或太軟，都可能成為被批鬥的理由。（編輯：郭中翰）1090113