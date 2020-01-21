馬英九化身一日外送員 騎電動車為民眾送餐

（中央社記者王承中台北21日電）馬英九基金會今天推出前總統馬英九拍攝的賀歲影片「一日外送員」，馬英九化身外送員，騎電動自行車在台北街頭為民眾送餐，並親自送上親筆寫的小春聯當伴手禮，讓訂餐民眾又驚又喜。

繼去年擔任「一日店員」後，馬英九今年再度化身馬大九擔任「一日外送員」，騎著電動自行車穿梭在台北街頭，親自幫民眾送餐，還送上自己親筆寫的小春聯當伴手禮，讓訂餐民眾驚喜連連，直呼這是什麼狀況。

片中馬英九在送餐時接觸到各行各業形形色色的人，一開始並未引人注意，但在馬英九露出真面目後，訂餐者情緒立即大扭轉，高興問還能不能「加點」。而馬英九也接到學生訂單，並騎車經過以前住了8年的重慶南路官邸，送餐到北一女，被學生認出後，立刻引起騷動，馬英九也開心跟學生合照。

馬英九基金會今天趕在年前在馬英九個人臉書粉專頁以及Youtube推出影片，歲末年終再次與民同樂，讓大家在笑聲中開心過好年。

馬英九辦公室表示，馬英九決定擔任一日外送員，遇到的第一個難題就是，從政多年的他，已許久沒有自己操作交通工作。馬英九還特別抽時間在辦公室及住家附近練習騎電動自行車，從不太熟悉控制油門及煞車，到能單槍匹馬在車陣穿梭。

馬辦指出，由於送餐是「隨機接單」，影片拍攝時會接到什麼單、送到哪，事先完全無法預測。

馬辦表示，2020庚子金鼠年，馬英九的主題春聯是「金鼠風光無盡藏，萬物熙和有餘香」，今年推出的福卡，也首度在影片中亮相，過年期間將由馬英九在全國各大廟宇親自發送。（編輯：郭萍英）1090121