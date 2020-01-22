黨改革與主席選舉 朱立倫：年假結束前會報告

（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨預計3月7日補選黨主席，前新北市長朱立倫今天表示，對於國民黨未來改革方向以及主席改選，他會利用年假期間，彙整思考，年假結束前，會向大家做一個完整報告。

國民黨在2020總統、立委選舉大敗後，吳敦義請辭黨主席，預計在3月7日補選新任黨主席，青壯派接班、世代交替的聲浪四起。國民黨內青壯派代表之一的立委江啟臣今天在受訪時說，不會缺席黨內改造工作，但自己應該在什麼位置發揮最大貢獻，過年會好好思考，1月31日前會有答案。

而另一位也是黨內期待能夠帶領國民黨的朱立倫，下午則是與已表態參選黨主席的前國民黨副主席郝龍斌會面，隨後朱立倫發表聲明表示，從1月11日晚上南下會見高雄市長韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱時，他就已當面表達國民黨改造的重要性，「改造比改選重要」，兩位當下皆表示高度認同。

朱立倫指出，這段時間他與不同世代好多朋友見面，共同關心國民黨未來的改造，對此廣泛徵詢各方意見，交換想法，凝聚共識。他要再次強調，黨的改造比改選重要，改造千頭萬緒，需要大家「分進合擊、共同承擔。」

朱立倫說，對於國民黨未來改革方向以及主席改選，他會利用年假期間，彙整思考，年假結束前，會向大家做一個完整報告。（編輯：紀淑芳）1090122