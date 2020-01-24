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總統春節全台走透透 蘇貞昌初一新北發紅包

最新更新：2020/01/24 19:10

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）今天是除夕夜，總統蔡英文表示，春節期間她將赴各地廟宇參香祈福，並發送限量一元福袋，首站是台北覺修宮。行政院長蘇貞昌也將於初一走訪新北鎮南宮等4個不同地點，發送可愛版金錢鼠福袋。

中國武漢肺炎疫情擴大，台灣也出現確診案例。蔡總統今天透過LINE官方帳號發文提醒，過年期間要注意勤洗手，搭乘交通運輸工具要注意個人衛生管理，「防疫工作不可少」；政府也會持續做好防疫相關工作。

另外，總統表示，春節期間，她將到各地宮廟參香祈福，並發送限量一元福袋，向大家拜年。初一一早，蔡總統首站將前往台北覺修宮發放福袋，接著是大龍峒保安宮。隨後總統將轉往宜蘭冬山草湖玉尊宮，再到新北蘆洲湧蓮寺、桃園中壢仁海宮。

初二到初四，總統馬不停蹄，將前往屏東、高雄、台南、南投、彰化、雲林、嘉義、新竹、苗栗、台中等地，全台走透透。

蘇貞昌也透過LINE官方帳號發文，提醒大家過年期間要勤洗手、戴口罩。大年初一，他也安排4個地點，將發放福袋，希望有機會與民眾相遇。

蘇貞昌初一早上將先前往新北樹林鎮南宮、樹林濟安宮，再去板橋接雲寺、板橋慈惠宮。（編輯：郭萍英）1090124

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