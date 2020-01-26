駐美代表處視聽室重啟 為台灣軟實力提供舞台

駐美代表高碩泰（左）及夫人宋小芬（右）去年12月5日主持駐美代表處視聽室剪綵落成儀式。翻新後的視聽室配有200吋寬頻螢幕、18吋重低音音響及當地製造、組裝的符合人體工學座椅。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年1月26日

（中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電）雖然中國不斷利用銳實力打壓台灣，台灣文化軟實力仍在國際上受矚目並大放異彩。隨著駐美代表處視聽室近期重啟，這份軟實力又多了一個新的舞台。

座落於美國華盛頓的駐美代表處辦公大樓1986年完工啟用，目前已有33年歷史，見證台美關係一路從斷交後的低潮，發展到現在雙方官員所稱「有史以來最好的時刻」。

為了把台美關係推手的角色扮演得更好，駐美代表處約在一年前啟動新工程，大幅翻新代表處大樓內視聽室的設備。歷經數個月工程及文書作業後，視聽室終於在2019年12月初重新啟用。

翻新後的視聽室配有200吋寬頻螢幕，螢幕兩側各擺放美國與中華民國國旗，充分展現台美關係友好；除此之外，視聽室也裝備有高畫質投影機、18吋重低音音響、4組環繞式喇叭，以及在美國製造、組裝完成的符合人體工學座椅。

駐美代表處表示，未來若有外國貴賓拜訪代表處，將可利用視聽室播放台灣國情簡介或觀光影片，讓外國朋友更了解台灣軟實力。

駐美代表高碩泰說，視聽室不會只是跟媒體朋友交流的空間，而是會配合未來需求，拿來多方、多元及多面向運用。高碩泰說，已指示代表處新聞組在未來每月或每季規劃「驚喜」，不排除任何可能性，包含舉辦台灣自己的影展。（編輯：林憬屏）1090126

翻新後的駐美代表處視聽室配有200吋寬頻螢幕，螢幕兩旁分別擺置美國及中華民國國旗，象徵台美友好。圖為108年12月5日拍攝。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年1月26日