陳副總統整理懶人包 提醒戴口罩優先順序

（中央社記者葉素萍台北29日電）武漢肺炎疫情延燒，公衛專家背景的副總統陳建仁今天透過臉書貼文，提醒民眾需要戴口罩的優先順序為，第一線醫護人員及防疫人員、確定或潛伏期病例之共同居住的家人、確定或潛伏期病例經常接觸的親友或同事、公共運輸業員工等。

2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發，陳副總統臨危受命出任衛生署署長，成功領導台灣迅速遏止疫情流行終至消失。

由於近期武漢肺炎疫情蔓延，口罩需求激增，陳副總統今天透過臉書貼文指出，為了避免國人同胞不必要的恐慌，並讓口罩等防疫物資，能夠更有效地用在刀口上，他提供簡單問答給大家參考。

請問武漢肺炎病毒存在台灣的什麼地方？

1、確定病例（目前都在醫院的隔離病房接受治療，痊癒後體內就沒有病毒）體內，傳染力強。

2、潛伏期病例（已經受到感染還未出現發燒或流鼻涕、咳嗽等呼吸症狀者，潛伏期最長14天）體內，傳染力弱。

3、受到確定或潛伏期病例的口鼻分泌物或飛沫污染的環境，如果即時妥善消毒清潔，傳染力很低。

請問那些人有可能是在台灣的武漢肺炎潛伏期病例？

1、確定病例的密切接觸者的可能性最高（長時間-15分鐘以上，近距離-2公尺以內；目前都必需居家隔離、電子監控14天）

2、中國湖北省來台者的可能性也很高（目前都必需居家隔離、電子監控14天）

3、中國其他省市來台者，也有可能性（目前必需接受14天的關懷訪視）

4、曾經接觸中國湖北省或其他城市來台者的台灣人，可能性低。

對一般健康人而言，暴露到病毒的風險越高，越需要戴口罩，其優先順序如下：

1、第一線醫護人員及防疫人員，2、確定或潛伏期病例之共同居住的家人，3、確定或潛伏期病例經常接觸的親友或同事，4、公共運輸業員工，5、密閉娛樂場所員工，6、到醫院診療或探病者，7、公共運輸工具的乘客，8、密閉娛樂場所消費者，9、其餘民眾。

陳副總統也提醒大家，初六（30日）開工後，口罩製造商會產線全開，全面趕工，口罩夠用就好，不要囤積。（編輯：林孟汝）1090129