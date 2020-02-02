藍3日受理黨魁補選登記 郝龍斌江啟臣各擅勝場

（中央社記者余祥台北2日電）國民黨將在3日至4日受理黨主席補選參選登記，目前已領表的為前副主席郝龍斌與青壯派立委江啟臣，兩人對決態勢漸明朗，江啟臣乘載外界對青壯世代接班的期待，郝龍斌則有豐富的黨務經驗，兩人各擅勝場。

國民黨2020選戰大敗，前黨主席吳敦義率一級主管總辭，黨內呼籲徹底檢討、改革呼聲四起。

黨主席補選將於3月7日舉行，郝龍斌及江啟臣2人已完成領表程序，接下來國民黨將在3日至4日受理參選人登記，郝、江對決幾成定局。

根據國民黨主席選舉辦法規定，參選黨主席除需為曾任中央評議委員或中央委員的黨員，還要經具黨權的黨員3%以上連署者，才得申請登記為國民黨主席選舉候選人；國民黨自1月17日起至2月3日開放參選人進行黨員連署。

外界將這場黨主席選舉形容為世代之爭，但郝龍斌多次強調，應是世代整合，而非對立，年齡不是問題，重點是心態；江啟臣則力主他可扮演世代溝通的橋梁。

除江啟臣外，青壯派立委林為洲、蔣萬安、林奕華接掌國民黨立法院黨團三長，青壯派來勢洶洶，準備全面接班。

不過，由於國民黨主席選舉由黨員直選產生，黨內人士表示，黨員結構黃復興黨部仍占多數，是左右黨主席選舉結果的關鍵，郝龍斌跟黃復興的連結深，江啟臣則未經營這一塊，從黨員結構來看，郝龍斌贏面稍大。

但也有黨內人士認為，現在外界對國民黨改革呼聲大，且期待青壯派接班的態勢明顯，也可能影響黨員投票意向，郝、江對決最後將由誰勝出，猶待觀察。

根據組發會盤點，截至1月15日，具有黨權的黨員約有25.8萬人，但只要在2月23日前繳交民國109年黨費的黨員，就具備這次黨主席補選的投票權。（編輯：蘇志宗）1090202