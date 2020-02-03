郝龍斌：中國應先展現誠意讓兩岸能夠溝通

（中央社記者游凱翔台北3日電）針對兩岸議題，角逐國民黨主席的前台北市長郝龍斌今天表示，中國應該先展現善意，讓兩岸能夠溝通、交往，而這次大選民進黨獲得817萬票，清楚告訴國民黨要反省外，也告訴共產黨，台灣人民有被併吞危機感、亡國感。

2020選舉落幕，國民黨總統、立委選舉雙輸，黨內批評不斷，黨主席吳敦義日前請辭後，國民黨今天起一連兩天受理黨主席補選參選登記，立委江啟臣上午已赴中央黨部登記參與黨主席補選，郝龍斌預計明天前往登記。

由於郝龍斌拋取消三通說法，前總統馬英九昨天對此認為「沒有必要」，郝龍斌下午接受訪問時，媒體問及對此的看法。郝龍斌說，他會講這句話強調的是善意，當時會有小三通就是因為兩岸間的善意，事後發展成九二共識及一中各表。

郝龍斌指出，現在兩岸沒有共識，民主進步黨也不承認九二共識，在外交、國際空間上都受到國際打壓，就連現在爭取加入世界衛生組織（WHO），中國也沒有給予善意回應。

郝龍斌認為，今天看到武漢的台商能夠包機回台是中國的小小善意，也是好的開始，而兩岸溝通、交往交流要有善意，而這樣的善意應該由誰先發動，他認為中國應該先展現善意。郝龍斌也說，民進黨在這次大選獲817萬票，不只清楚告訴國民黨要反省，也告訴共產黨，台灣人民有被併吞的危機感、亡國感，且「以大事小要能容」，這也是他過去一直跟中國各級領導人所說的。

郝龍斌指出，他是其中一個最不希望兩岸關係變不好的人，當時他擔任台北市長，在兩岸關係緊繃的氛圍舉辦雙城論壇、力促城市交流，因為他始終認為有交流才有善意，但是在這個前提下，希望中國能正視中華民國存在的事實。

針對國民黨主席選舉，郝龍斌表示，他相信他的連署人數應該可以符合資格，他也主張未來黨主席選舉的資格與限制應該放寬；此外，他也會向台澎金馬的黨員爭取支持，希望過程中與江啟臣進行君子之爭。

郝龍斌也提到，黃復興黨部是最認同、最支持國民黨的組織，過去黃復興只有犧牲奉獻，從來沒有從國民黨、國家獲取好處，這樣的組織不只要繼續存在，還要改善體質，讓黃復興能夠協助國民黨，讓國民黨更茁壯。此外，國民黨的年輕化及世代傳承也是未來應該做的，而不是裁撤黃復興黨部，「因為只有敵人，才會要你裁撤」。（編輯：林興盟）1090203