民團籲新國會通過共同決議 支持台灣參加WHO

（中央社記者王揚宇台北3日電）武漢肺炎疫情蔓延，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲等人今天呼籲，台灣新國會應不分朝野盡速通過共同決議，支持台灣參加WHO等，他們也將陳情信交給立法院正副院長辦公室及各黨團，尋求支持。

台灣聯合國協進會、民進黨立委黃秀芳辦公室、全球台灣醫衛總會（Global Taiwanese Medical Alliance）等單位今天在立法院召開記者會，表達訴求，也將陳情信交給立法院長游錫堃及副院長蔡其昌的辦公室代表，並拜會朝野各黨團。

信件內容指出，當中國政府隱瞞疫情導致2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）大爆發，但是台灣卻被排除於專家會議之外，在3日世界衛生組織（WHO）即將召開EB（執委會），呼籲朝野盡快通過譴責中國並且支持台灣加入WHO的決議案，讓世界各國聽見台灣的聲音，也讓世界各國知道，台灣不屬於中國，要求世界衛生組織將台灣排除於中國（中國大陸、香港、澳門）的疫情區域。

信件內容中也提到，呼籲台灣新國會不分朝野盡速通過以下「決議」；第一、抗議中國打壓台灣參加WHO決議；第二、台灣朝野共同通過，支持台灣參加WHO決議；第三、呼籲WHO盡快將台灣排除於中國疫區範圍，因為台灣不屬於中國。

蔡明憲說，這是超越黨派、站在台灣公共安全與公共衛生、台灣主權的立場，希望立法院能盡快通過朝野共同決議文。

蔡明憲也指出，拜訪完立法院所有黨團後，沒想到大家的反應比他所想像的好，各黨團正面看待此事並支持，而台灣是武漢肺炎的受害國家之一，防疫也不分國界，台灣可以在國際醫療、公共衛生上做出很大的貢獻。

全球台灣醫衛總會發言人、醫師詹威克表示，台灣雖然有能力去貢獻所知的一切與技術，但卻被排除WHO之外，大家心裡面自然有一種莫名的悲憤，而在這種疾病的狀況之下，病毒不用申請簽證，很多傳染病是沒有種族歧視的，因此希望大家能一起繼續推動，讓台灣成為世界醫衛體系的一分子。（編輯：林興盟）1090203