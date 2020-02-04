勞工申請防疫照顧假 國民黨：政府應支付6成薪

（中央社記者余祥、吳欣紜台北4日電）國民黨今天表示，政府應比照育嬰留職停薪的標準，給予申請防疫照顧假的勞工6成薪，粗估經費約50億元，避免勞工不願請、不敢請以及雇主不准假等情形，以確實落實防疫需求。

至於財源方面，由於就業安定基金受限法定用途而無法支應，建議由中央政府總預算中行政院第二預備金應急，以即時落實防疫工作。

國民黨文傳會代理主委王育敏指出，目前全台12歲以下學童約有170萬人，家庭平均為2位孩童，有防疫照顧假需求的家庭約85萬，以6成家庭估算，請防疫照顧假人數約為51萬人，粗估經費約50億元左右，經費並不會過於龐大。

她質疑，勞動部昨天回應薪資補助經費竟然高達2000億元，計算方式究竟為何。

對此，勞動部次長林明裕今天對中央社記者表示，會估算2000億是以沒有設下任何條件的防疫照顧假來估算，這樣的粗估也許較於簡略，但只是因討論基礎不同導致金額計算不同。

林明裕也提到，當初就業保險法立法精神是為了就業促進、保障失業勞工權益，若真的要從就保法來處理防疫照顧假，必須要有另外的條例來處理。

林明裕強調，任何保險險種、設計都需要財務精算師去試算，從繳納保費到保費給付都要詳列計算，各種對勞工權益的主張勞動部都贊同，但落實細節面都必須詳細討論跟細算。

林明裕指出，防疫照顧假是因為12歲以下學童延後開學而衍生的照顧需要，勞動部希望讓勞工可以多一個假別可以選擇。對於國民黨團建議可以由中央政府總預算中行政院第二預備金應急，林明裕指出，動用院層級的經費並不在勞動部的權責內。

王育敏上午舉行記者會指出，中央政府為防疫武漢肺炎，決議高中以下延後至2月25日開學，勞動部雖同步提出防疫照顧假，但卻沒有完善措施，導致部分家長考量收入來源或影響雇主印象，因而不願請或不敢請。

她強調，政府應扮演更積極的角色，防疫照顧假可以比照育嬰留職停薪津貼的標準辦理，由政府、雇主共同分擔防疫責任，讓雇主不用負擔過重，也讓家長都能放心請假、全民安心防疫。

王育敏認為，孩童的照護是國家未來發展的重心，基於防患未然的概念，希望藉由此次防疫的時機，同步推動家庭照顧假給薪的機制法制化，推動長久的制度，讓年輕父母照護孩童無後顧之憂。（編輯：林孟汝）1090204