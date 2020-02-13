藍組織改革諮委會 建議明訂公職為當然黨職

（中央社記者余祥台北13日電）國政基金會今天舉辦國民黨組織改革諮詢會議，與會者認為，國民黨黨職應朝向內造化，將公職人員，包含地方首長、立委，甚至議員明訂為當然黨職人員，像是美國就有超級黨代表制度，縮短黨意與民意距離。

國政基金會透過新聞稿表示，第一場組織改革諮詢會議，討論中央、地方組織結構，中央委員、中常委組成與產生方式、公職候選人提名制度等議題。

與會者認為，選制不改，黨職變動不大，所以可從保障比例進行調整。未來國民黨的黨職應朝向內造化方式進行，將公職人員明訂為當然黨職人員，縮短黨意與民意的距離；舉例來說，美國就有超級黨代表制度，證明當然黨職人員確實有必要性。

針對黃復興黨部存廢，有與會者說，黃復興黨部在地方仍能發揮相當強的組織動員能力，並不應該被當作替罪羔羊而被裁撤，國民黨當前的問題並不在於黃復興，而是不重視人才培育。

關於提名制度，部分與會者認為，全民調與混合制都各有支持者，但是制度必須明確，不能一改再改，或是因人設事，讓想參選的人無所適從，只有待在國民黨有晉升希望，才能留住優秀人才；另外也有與會人員表示可以參照民進黨的艱困選區制度，為年輕人提供舞台。

面對國民黨的黨員管理問題，有人指出，必須從情感和組織面去凝聚黨員的積極力量，避免消極黨員和人頭黨員充斥組織，對黨造成負面影響。

在網路經營部分，與會成員則認為，網路必須組織化經營，不再是過去「空氣票」，而是實體票，藍營在這塊長期落後綠營，因此未來要更積極去經營網路，包含開發app、重視網路論述傳播等面向。（編輯：蘇龍麒）1090213