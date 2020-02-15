傅崐萁恢復黨籍案地方通過 基層黨員傳退黨潮

國民黨中常會5日通過無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，程序遭質疑，引起黨內內鬨。傅崐萁所屬的國民黨黃復興黨部花蓮黃榮華支黨部15日在國民黨花蓮縣黨部召開考紀會和委員會，會中一致通過傅崐萁恢復黨籍，但地方黨員仍有反對聲音，甚至出現退黨潮。中央社記者張祈攝 109年2月15日

（中央社記者張祈花蓮縣15日電）無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，因程序不完備有爭議，他所屬的黃復興黨部花蓮黃榮華支黨部今天上午開考紀會、委員會，雖會中一致通過，但場外有黨員抗議，地方黨部也傳出退黨潮。

國民黨中常會5日通過無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，因程序跳過地方黨部，引起黨內內鬨，質疑因人設事、不符程序。

黃復興黨部的花蓮支部黃榮華黨部今天在國民黨花蓮縣黨部二樓召開考紀會和委員會，黃榮華黨部主任委員張源吉說，傅崐萁提出恢復黨籍申請，由基層啟動審核，程序是正確的。

張源吉說，新任7名考紀委員共5人出席，會中一致通過傅崐萁恢復黨籍，將提報黨中央核准，強調並不是由地方決定。

國民黨花蓮縣黨部主委張峻表示，尊重黃復興黨部考紀會的決議。雖出席委員無異議通過，也按正常程序進行，但花蓮縣黨部卻出現退黨潮。

花蓮縣黨部書記長胡慧君說，因傅崐萁恢復黨籍案，已經收到至少30個退黨申請，目前只能盡力安撫黨員，等待新任黨主席上任，給地方黨員一個交代。

40年黨齡資深黨員沈明華認為傅崐萁過去行事爭議大，多次和國民黨做對，這次立委選舉明知國民黨提名黃啟嘉，還執意參選，傷害國民黨。

她直言，只因傅崐萁支持國民黨提名的總統候選人，就構成恢復黨籍的理由，這樣太牽強，對黃啟嘉情何以堪，國民黨這次很讓人失望，已有多名黨員決定要退黨。（編輯：陳俊碩）1090215