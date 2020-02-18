18歲公民權修憲 時力提案尋求朝野支持

時代力量立法院黨團總召邱顯智（中）、副總召陳椒華（右）、幹事長王婉諭（左）18日舉行「投票年齡18歲，修憲就是現在」記者會，表示讓公民權下修至18歲勢在必行，盼立法院盡速組成修憲委員會。中央社記者王飛華攝 109年2月18日

（中央社記者王揚宇台北18日電）時代力量立法院黨團總召邱顯智今天說，台灣社會與朝野黨團對於18歲公民權議題有共識，因此時力會提出修憲草案，積極尋求各黨立委的支持連署，期望將公民權下修為18歲的目標能早日達成。

依憲法規定，中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權；然而，民間社會多年來期盼透過修憲，將公民權下修到18歲，藉此擴大人民參與。時代力量立法院黨團今天舉行「投票年齡18歲，修憲就是現在」黨團會議會後記者會，邱顯智與時代力量立委陳椒華、王婉諭共同出席，說明主張。

邱顯智說，修憲是很高的門檻，但從2015年的反課綱、2019年的香港反送中等社會運動可知，在台灣、香港或全球各地公民參與的年紀皆愈來愈輕，年輕世代對於公眾參與的思維已經非常成熟，公民權下修至18歲為全球趨勢。

邱顯智指出，時代力量於2017年即提出18歲公民權的修憲案，此議題目前已成為社會共識，各黨團也有高度共識，因此時代力量會就此議題會積極尋求各黨派支持，也希望於今天拋磚引玉提出版本後，各黨也可以提出草案，由立法院長召開修憲委員會，大家一起討論，期望將公民權下修為18歲的目標可以早日達成。

王婉諭則表示，眾多議題都聽得到青年的聲音，包含能源轉型、居住正義、氣候變遷等，這也都真實地影響他們未來的生活環境，青年的聲音及權利義務都需要被正視。

陳椒華說，台灣現在愈來愈多年輕人重視公共議題，許多亞洲國家如印尼、泰國、日本、韓國都是18歲或17歲即有投票公民權的紀錄，歐洲國家如德國、瑞典、法國、英國等也都為18歲公民權投票制度。為了讓年輕人早日參與公眾事務，熟悉其權利義務，所以呼籲各黨團支持此議題。

根據中華民國憲法增修條文第12條條文規定，「憲法之修改，須經立法院立法委員1/4之提議，3/4之出席，及出席委員3/4之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之，不適用憲法第174條之規定。」（編輯：楊凱翔）1090218