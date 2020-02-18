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二二八73週年拒絕遺忘 40個團體邀人民上街

最新更新：2020/02/18 16:36
多個民間團體18日下午在蔡瑞月舞蹈社前舉行記者會，為二二八事件73週年紀念活動宣傳暖身，號召民眾22日一起上街遊行，反思二二八對台灣社會的影響。中央社記者王騰毅攝 109年2月18日
多個民間團體18日下午在蔡瑞月舞蹈社前舉行記者會，為二二八事件73週年紀念活動宣傳暖身，號召民眾22日一起上街遊行，反思二二八對台灣社會的影響。中央社記者王騰毅攝 109年2月18日

（中央社記者葉素萍台北18日電）二二八事件即將屆滿73週年，40多個民間團體22日將發起紀念行動，以「拒絕遺忘 堅持反抗」為題，邀請人民上街步行數個歷史場景；活動並規畫以手語「念」柏楊的詩，用「無聲」表達受難者與家屬說不出的「心聲」。

陳文成基金會、台灣共生青年協會等40餘個團體22日將集結發起第4次「228‧0紀念行動」，號召全民上街，共同反思二二八對台灣社會的影響，以「拒絕遺忘堅持反抗」為題，表達人民拒絕遺忘的決心，督促執政當局持續推動與落實轉型正義。

主辦單位今天舉辦行前記者會，現場呈現紀念行動，特別規畫以「手語念柏楊的詩」節目。

22日當天預計步行數個歷史場景，在當年「二二八和平日運動」演講會的重要地點日新國小集合，前進事發點「天馬茶房」，行經「專賣局台北分局」、「臺北放送局」（台灣廣播電台），終站為「長官公署」（行政院）。在音樂為基底的行進中，肅穆唱名二二八政治受難者姓名，不要讓這些名字被遺忘。

主辦單位指出，終點的紀念儀式，特別規畫以手語「念」柏楊的詩，用「無聲」表達受難者與家屬說不出的「心聲」，也將由律師李勝雄口述二二八歷史、牧師林宗正祝禱，同時，行動宣言起草者徐祥弼發言並於現場宣讀「二二八73週年紀念行動宣言」，最後由民眾獻上長春花祝福台灣。

公民團體表示，將每年持續上街，傳達記憶的決心，也將持續督促執政者推動落實轉型正義，公開真相、釐清責任，並理解二二八不只是一場活動，必須是行動，是現在式，更是未來式。

此外，公民團體也訴求，盡速通過國家人權委員會「職權行使法」；確保薦舉專業及多元代表的人權委員；盡速通過難民法，回應受迫害者的人道需求。

陳文成基金會董事長楊黃美幸說，她昨天已與台灣大學校長管中閔簽約，由民間捐款，設立陳文成事件紀念廣場。

楊黃美幸指出，歷史不能忘記，若忘記歷史，是自取滅亡；原本台大答應各出一半，結果管中閔說政治很敏感，台大不要去募款；社會人士非常踴躍，3個月就募到1000萬元以上經費，這個廣場不只是給台大學生，更要讓年輕一代了解今天得到的民主多麼不容易。（編輯：張均懋）1090218

多個民間團體共同發起二二八事件73週年紀念活動，將在22日號召民眾上街遊行，18日在台北舉行記者會，搶先呈現紀念行動特別規畫以「手語念柏楊的詩」等節目。中央社記者王騰毅攝 109年2月18日
多個民間團體共同發起二二八事件73週年紀念活動，將在22日號召民眾上街遊行，18日在台北舉行記者會，搶先呈現紀念行動特別規畫以「手語念柏楊的詩」等節目。中央社記者王騰毅攝 109年2月18日
多個民間團體18日共同號召民眾22日一起走上街頭，參與二二八事件73週年紀念活動，以「堅守正義 持續轉型」為主軸，表達人民堅守正義的決心，中央社記者王騰毅攝 109年2月18日
多個民間團體18日共同號召民眾22日一起走上街頭，參與二二八事件73週年紀念活動，以「堅守正義 持續轉型」為主軸，表達人民堅守正義的決心，中央社記者王騰毅攝 109年2月18日
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