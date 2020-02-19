防疫特別條例立法 總統：朝野合作助產業過難關

（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文今天表示，目前行政院正在規畫防疫特別條例草案，希望法案送進立法院之後，朝野攜手合作，共同協助產業度過難關，她保證，當企業遇到困難，政府一定當大家的後盾一起面對挑戰。

總統上午在總統府秘書長陳菊、經濟部次長曾文生、內政部常務次長邱昌嶽等人陪同下，接見「第21屆國家建築金質獎」及「第16屆國家品牌玉山獎」得獎人。

總統致詞感謝企業競爭力發展協會多年來，持續舉辦金質獎與玉山獎的評比，讓台灣的建築、公益與品牌的經營，能夠不斷精進，也帶動台灣整體競爭力，恭喜所有得獎者，在競爭中脫穎而出。

總統說，每一年都可以看到建築金質獎的得主，不但在工法、在技術上有突破與進步，但更重要在建築的理念與規劃設計上，一直帶來新的驚奇與創意，也有許多得獎人具體落實綠建築的概念，相信透過大家的實踐，好的建築作品不但可以減少環境的負擔，而且可以達到與環境共生共榮的目標。

她並希望未來在各種建築物營造的過程中，都可以繼續把永續發展的議題，列為最重要的考量之一。

總統提到，政府現在全力推動的社會住宅、都市更新或者是危老建築的處理都需要非常多業界的好朋友投入、投資與參與，去年「都更2.0元年」全台累計危老受理與都更案件1年就達到500多件，比起過去呈現翻倍成長。

總統說，接下來危老、都更、社會住宅還要繼續推動，期待建築業的先進可以一起參與，為國人提供更安全與舒適的居住環境，也為台灣建築規劃設計打造新的典範。總統說，今年國家品牌玉山獎看到很多金融界的朋友推出很多方便又有創意的APP，相信不久的將來，更多智慧科技會更融入更多元的金融活動中，Fintech（金融科技）將會是更多新的可能性。

總統表示，最近因武漢肺炎的疫情，開始有些產業受到影響，她召開國安高層會議已經做好了指示，一定要穩定股匯市，輔導企業做好防疫，受到衝擊的產業要做好必要紓困的協助，目前行政院正在規畫防疫特別條例草案，「我也希望法案送進立法院之後，朝野可以攜手合作，在這個關鍵的時刻，共同協助產業度過難關」。

總統說，每一間的企業成長都會帶來台灣的發展，總統保證，當企業遇到困難，政府一定當大家的後盾，一起面對挑戰。（編輯：楊凱翔）1090219