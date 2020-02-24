防範武漢肺炎 國軍3月及4月教召勤召暫停

（中央社記者游凱翔台北24日電）為防範武漢肺炎在軍中擴散，國防部今天表示，上週已通令國軍各個部隊，暫停3月、4月後備軍人教育（教召）及勤務召集（勤召）訓練，同時研擬營區內區隔管理措施，防止群聚感染。

為了防範武漢肺炎疫情在軍中擴散，國防部發言人史順文少將下午表示，國防部已在21日通令國軍各部隊，暫停3、4月份後備軍人教育（教召）及勤務召集（勤召）訓練，以防止群聚感染。

根據國防部後備指揮部網站刊載，教育召集的範圍、人數、時日，由國防部按年度計畫實施，於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20日 ，但國防部得視軍事需要酌增年限、次數及時間。主要目的增進後備軍人軍事素養與戰鬥技能，以適應動員戰備需要，依軍事需要，於舉行訓練或演習時實施。

勤務召集的範圍、人數、時日與教召相同，主要目的則是戰時或非常事變時，召集補充兵或後備軍人，為輔助戰時勤務或地方自衛防空等勤務需要實施。服務範圍包括搶修（機場、港口、軍事基地、廠庫、醫院、戰備道路、鐵路、公路、橋梁、油管搶修及戰場工事構築及阻絕設置），以及運輸勤務（軍品及重要物資之裝卸及運輸、傷患運送、救護及軍墓勤務執行）。

史順文稍早也表示，因故必須前往疾管署認定29個國家官兵，返台後均應配合執行14天居家隔離，檢疫隔離的時間，雖然會支薪，但以官兵個人年度休假扣除（例如補休、特休等假別），但目前為止未要求官兵全面停止休假。

此外，國防部長嚴德發也下令，各部隊應事先研擬「肇生案例後」營區防疫應變辦法，除針對個案進行應處、區隔管理及醫療處置等措施外，營區內也必須進行區隔管理措施，包括獨棟營舍、獨立樓層的安排，以及部隊生活管理動線安排、訓場分配等，避免交叉感染，以維繫部隊戰力。

嚴德發指出，各部隊、機關、學校除了進行營門人員體溫量測工作外，針對進入營區的施工廠商、會客等人員，均應進行嚴格體溫量測工作；洽公官兵，應以電話溝通為優先，避免長途洽公，官兵休假在外也應避免出入人員密集場所，並減少營外聚餐，讓防疫工作從自身做起。

軍方人士也補充，無論是志願役、4個月的軍事訓練役、國軍文職、約聘僱人員，一天內至少量測2次體溫，若有發燒現象則立刻送醫，並通報中央流行疫情指揮中心進行後續處置，但截至目前為止，國軍戰備任務及例行任務照常進行，沒有受到影響。（編輯：蘇志宗）1090224