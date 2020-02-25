外交部：推動加入CPTPP 可望有實質進展

（中央社記者陳韻聿台北25日電）外交部表示，近年全球區域經濟快速整合，台灣經濟與外界的連結度高，宜及時規劃因應。在經貿外交領域，今年可望在推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）方面有實質進展。

外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中今天在例行記者會上表示，因應國際經貿環境變化，以及美中貿易分岐、武漢肺炎疫情全球蔓延等現象，外交部今年將持續在分散市場、平衡布局產業鏈兩大方向努力。

蔡允中說，外交部除了配合經濟部，結合跨部會和私部門資源推動經貿相關政策，在外交部資源相對多的地區，例如拉丁美洲、非洲和中東等，也會特別著力、力求提早布局。

蔡允中說，外交部積極推動台灣加入CPTPP。由於CPTPP有進一步擴大的動能，會員國間實際上也已開始推展關稅減免等互惠措施，外交部將把握機會，配合整體氛圍和他國申請加入情況，在CPTPP開放新成員加入時，採取必要作為，預料今年會有具體進展。

蔡允中表示，CPTPP去年兩度召開執委會會議，今年預計7月或8月在墨西哥再度召開，外交部將在推展雙邊合作機制方面特別著力。

根據經濟部公開資訊，CPTPP會員包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡及越南等11個國家。除了仍在進行國內審議的秘魯、智利、馬來西亞和汶萊，其他國家的CPTPP協定已於2018年12月30日生效。

針對經貿外交，蔡允中指出，外交部今年除將繼續提升與美國、日本和歐盟等友好夥伴的合作關係，還將結合並延伸相關夥伴關係，至第三地開發新市場，例如結合歐洲復興銀行前進東歐，或與美國合作組團赴中南美洲考察商機，以及與日本在亞洲和新南向國家合作。（編輯：張均懋）1090225