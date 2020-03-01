駐西雅圖辦事處長 阿拉斯加分享台灣抗疫經驗

駐西雅圖辦事處處長范國樞接受阿拉斯加商報及安克拉治KTVA電視台專訪，向當地媒體說明台灣在對抗武漢肺炎的成效及防疫經驗。（圖取自安克拉治KTVA電視台網頁www.ktva.com）

（中央社記者周世惠舊金山29日專電）駐西雅圖辦事處處長范國樞今天向阿拉斯加當地的政、媒分享台灣對抗新型冠狀病毒的成效與防疫措施，並籲請友台各界支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長范國樞於當地時間2月29日分別接受阿拉斯加商報（Alaska Journal of Commerce）及安克拉治KTVA電視台專訪，向當地媒體說明台灣在對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的成效及防疫經驗，並籲請各界支持台灣參與世界衛生組織，以杜絕防疫缺口。

范國樞與副處長劉政星自2月27日起到阿拉斯加州安克拉治市轄訪3天，促進台灣及阿拉斯加雙邊經貿及文教交流，以提升雙邊關係。他們拜會了阿拉斯加州的行政部門官員，就經貿交流及駕照相互承認議題交換意見。

范國樞會晤安克拉治市長柏柯維茲（Ethan Berkowitz）、阿拉斯加州的參、眾議員等人，除說明台灣政經情勢，並邀請他們訪台。在與阿拉斯加州世界事務協會（AWAC）溝通時，強調台灣作為美國最可靠夥伴的實況。

范國樞並出席當地扶輪社的活動，邀請他們明年赴台灣參加扶輪社的世界年會。在和當地僑界交換意見時，范國樞期望阿拉斯加第一大城安克拉治的僑界組成急難救助協會，以利提供到訪國人急難救助。（編輯：馮昭）1090301