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首頁 / 政治

新竹市馬偕兒童醫院動土 總統盼如質如期完成

最新更新：2020/03/02 14:09
「新竹市馬偕兒童醫院預定地開工感恩典禮」2日舉行，總統蔡英文（前中）、新竹市長林智堅（前右）、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人董事長胡志彊（前左）等人出席動土儀式。中央社記者魯鋼駿攝 109年3月2日
「新竹市馬偕兒童醫院預定地開工感恩典禮」2日舉行，總統蔡英文（前中）、新竹市長林智堅（前右）、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人董事長胡志彊（前左）等人出席動土儀式。中央社記者魯鋼駿攝 109年3月2日

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市馬偕兒童醫院上午開工動土，總統蔡英文到場致詞表示，醫院的成立將提供一條龍的婦幼醫療服務，能解決新竹市兒童醫療資源長期供需失衡的問題，盼如質、如期完成。

「新竹馬偕兒童醫院預定地開工感恩典禮」今天舉行，總統蔡英文、新竹市長林智堅、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人董事長胡志彊、馬偕總院長劉建良、新竹馬偕醫院院長蘇聰賢等人共同到場剪綵。

蔡總統致詞表示，過去新竹市的急、重、難、罕見四大症狀的病童，家長常需跨區就醫，未來新竹市馬偕兒童醫院將成為桃、竹、苗0至18歲的兒童專門醫院，受惠的不只是新竹市民，更照顧到桃竹苗地區的醫療需要。

總統說，兒童醫院可以視為國家現代化程度與希望的指標，成立兒童醫院要比成立綜合醫院困難很多，這是國內首座地方政府以BOT方式籌建的兒童醫院，能有這樣的成果，要感謝各方努力與付出。

總統表示，新竹市近年有許多創舉，林智堅2014年上任新竹市長以來，已經向中央爭取超過新台幣155億元經費，將每一塊錢都發揮最大效益，包括新竹市立動物園、新竹市馬偕兒童醫院興建，看到政見變成具體建設。

總統指出，未來新竹市馬偕兒童醫院將提供一條龍的婦幼醫療服務，相信一定可以守護民眾健康，祝福工程如質、如期完工。

總統說，也要藉此感謝全國醫療、醫護人員，為了防疫工作付出辛勞與犧牲，指揮中心會全力協助醫療院所做好防疫整備工作，希望民眾給予醫護人員更大支持，配合各項防疫措施，一同防疫。

林智堅致詞表示，過去在地方說明會時認識一名黃阿嬤說「孩子們都需要兒童醫院，一定要推動。」而他自己是3個孩子的爸，期盼兒童醫院能順利完成，讓遺憾不要再發生，也讓有就醫需求的爸媽不用再南北奔波。（編輯：方沛清）1090302

「新竹市馬偕兒童醫院預定地開工感恩典禮」2日舉行，總統蔡英文（中）、新竹市長林智堅（右）、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人董事長胡志彊（左）等人到場見證歷史。中央社記者魯鋼駿攝 109年3月2日
「新竹市馬偕兒童醫院預定地開工感恩典禮」2日舉行，總統蔡英文（中）、新竹市長林智堅（右）、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人董事長胡志彊（左）等人到場見證歷史。中央社記者魯鋼駿攝 109年3月2日
總統蔡英文（圖）2日出席新竹市馬偕兒童醫院預定地開工感恩典禮，致詞時表示，醫院成立能解決新竹市兒童醫療資源長期供需失衡的問題，盼如質、如期完成。中央社記者魯鋼駿攝 109年3月2日
總統蔡英文（圖）2日出席新竹市馬偕兒童醫院預定地開工感恩典禮，致詞時表示，醫院成立能解決新竹市兒童醫療資源長期供需失衡的問題，盼如質、如期完成。中央社記者魯鋼駿攝 109年3月2日
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