高碩泰：對抗疫情 國際組織勿玩北京政治遊戲

（中央社台北3日電）駐美代表高碩泰在外交政策期刊網路版發表專文指出，在全球衛生健康面臨威脅之際，國際組織不應參與北京的政治遊戲。世界衛生組織及其他功能性國際機構應依宗旨推動所有人的基本人權。

「外交政策」（Foreign Policy）期刊網路版2月28日刊出高碩泰以「台灣想協助對抗冠狀病毒，世界衛生組織（WHO）卻不想要」為標題的專文指出，世衛在疫情相關數據及參考資料中，刻意將台灣病例列於中國項下，無視中華人民共和國從未統治管轄台灣的事實，台灣因此被WHO列為「高度風險地區」。

WHO對台方式不僅不專業、不公平，也令人混淆。部分國家如義大利、越南及菲律賓曾根據WHO的錯誤資訊，取消航班或禁止台灣民眾入境。

高碩泰指出，除了WHO，台灣也因不具國際民航組織（ICAO）會員資格，無法即時取得防疫資訊。ICAO甚至封鎖要求應與台灣分享防疫資訊的推特帳號。

台灣作為每年接待數千萬名旅客的國際航運樞紐，孤立在負責衛生與民航事務主要組織之外，一點都不合理。這將使2300萬人的生命暴露於更高風險中，也讓全球防疫網路出現嚴重缺口。

台灣欣見WHO採取正面第一步，邀請台醫衛專家以線上參與方式，參加2月11日至12日在日內瓦召開的國際論壇。進展雖小，台灣將持續不懈與國際社會合作，做出實質貢獻。

高碩泰認為，愈來愈多人相信WHO及部分國際組織屈服於中國政治影響力。華府智庫新美國安全中心（CNAS）2019年5月的報告指出，國際組織已成為意識形態競技場，北京的目標是讓威權統治看起來與民主政府同具合法性。

WHO及其他功能性國際組織應依宗旨推動所有人的基本人權。在衛生議題上，對台灣的不當隔離應停止，台灣應有更多國際參與管道，因應目前及未來的公衛危機。（編輯：廖漢原）1090303