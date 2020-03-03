法官吳振富要求女助理按摩　監院全票通過彈劾

監察委員林雅鋒（左）、王美玉（中）、仉桂美（右）3日指出，新竹地院法官吳振富公器私用，要求法官助理為他按摩刮痧，也曾言語霸凌律師轉任法官的學員，監察院通過彈劾吳振富。中央社記者葉素萍攝 109年3月3日

（中央社記者葉素萍、郭宣彣台北3日電）監委王美玉等人調查發現，新竹地院法官吳振富公器私用，要求女助理為他按摩刮痧、代為安排香港自由行、一度要指定特定同仁陪酒，但因其他人反對而作罷，也曾言語霸凌律師轉任法官的學員，監察院今天通過彈劾吳振富。

新竹地方法院表示，尊重彈劾，未來將持續嚴守法官倫理等規範，建構友善司法工作環境，及維護司法純淨的憲法使命。

吳振富自民國109年1月停職至今，監察院以12票比零票，全數通過彈劾，並移送司法院職務法庭審理。監察委員林雅鋒說，職務法庭可以做的懲戒種類很多，包括撤職、免除法官職務、申誡等，監察院尊重職務法庭最後的決定。

監察委員王美玉、仉桂美、林雅鋒下午召開記者會指出，吳振富擔任新竹地院民事執行處庭長期間，要求法官助理處理私務及按摩刮痧，違反法官法與法官倫理規範情節重大。

王美玉指出，吳振富擔任新竹地院民事執行處庭長期間，該處有3位助理，吳振富對3位助理有指派工作、核准差勤與業務督導權限，也是助理年終考核與續聘審議的當然成員。

她說，吳振富向來以嚴厲言詞大聲斥責，並不時透露掌握助理去留權力，明示暗示與高層長官關係良好，讓助理畏懼失去工作或認為投訴無用，因而隱忍吳振富交辦事項，包括，要求代購禮品、代尋家教、代訂餐廳、代為聯繫其公餘授課的學生成績登錄、回答授課同學提問，甚至安排其家人至香港自由行與簽證。

王美玉指出，吳振富前後4次要求女助理幫他刮痧與按摩，雙肩、後頸、肩下背部、後腦及太陽穴，女助理以手指按壓，有肢體接觸。吳振富4次都要求第三人在場觀看，第三人也畏懼吳振富暴怒而不敢制止。

她說，女助理後來以訊息告知吳振富，若未來有此需求，可請其他男同事協助。吳振富卻挾怨報復，長達一個月左右刻意不安排工作給助理，造成助理工作績效顯著降低，甚至反問女助理：「真的需要這份工作嗎？難道不能到家人事務所工作？」實屬職場霸凌。

王美玉指出，吳振富有親友處於適婚年齡，吳振富為了要幫忙介紹對象，還找來院內面貌姣好女同事詢問感情狀況；另外，吳振富也承認，原擬規劃於108年5月庭務會議中指定特定同仁陪酒，藉以取悅該院院長，爭取該處行政資源，後來因司法事務官反對而作罷。

她說，吳振富言行不當，在新竹地院開始調查後，吳振富還打算統一說詞規避責任，要女助理稱是刮痧而非按摩，是出於同仁間善意而主動為之。

另外，王美玉、仉桂美、林雅鋒更調查發現，吳振富擔任新竹地院學習司法官及律師轉任法官學員兼任導師期間，面對律師轉任法官學員時，經常以「不要給我抓到把柄、一定把你除掉」等言語霸凌學員，使學員心生壓力，甚至打算放棄學習；甚至告訴懷孕學員「會請產假，不要分發到新竹地院」，歧視婦女生育。（編輯：謝佳珍）1090303