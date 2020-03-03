藍委憂振興抵用券成效 蘇貞昌：會把效果做更好

（中央社記者王揚宇台北3日電）針對行政院研擬發放振興抵用券，國民黨立委鄭麗文質詢時說，外界擔心此政策太保守，恐杯水車薪；行政院長蘇貞昌說，會記取上次不足的地方（消費券）以及結合新科技，把效果做更好。

武漢肺炎疫情持續延燒，立法院今天邀請蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。

行政院會日前通過因應武漢肺炎的特別預算新台幣600億元，其中由經濟部匡列20億元，規劃「振興抵用券」消費優惠措施。

鄭麗文說，這個病毒對全球經濟影響很大，現在有很多人反映，振興抵用券的政策是否太保守，擔心恐杯水車薪，建議政府要有全面性發放消費券的準備，不要因為這是前總統馬英九做的政策就不做，也呼籲政府不要低估疫情對經濟衝擊的範圍。

蘇貞昌說，人是經一事長一智，台灣歷經過SARS的經驗，而上次消費券舉債新台幣839億元，發下去的結果對經濟振興效果不大，而「剛才委員所希望不要只有20億元，這是可以的。」

蘇貞昌也提到，「基於上次的經驗後，我們不是用人人有獎，結果沒出來消費 反而用消費做誘因，刺激經濟成長、經濟活動」，會記取上次消費券不足的地方，以及結合現在新的科技，包括電子消費等，若能這樣來做，一定會把效果做更好。

此外，鄭麗文詢問衛生福利部長陳時中，立法院各委員會開會時，在密閉空間中是否要戴口罩，以及目前口罩產能逐漸提高，有無給民眾更方便的領取方式。

陳時中指出，政策會滾動檢討，而在密閉空間，若與其他人的距離是在1公尺內、講話15分鐘以上，就建議大家要戴；此外，委員會開會時，建議大家的位子可以坐鬆一點，位子不用離那麼近。（編輯：蘇志宗）1090303