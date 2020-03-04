防業者哄抬防疫物資 公平會：依法嚴懲不寬貸

（中央社記者劉冠廷台北4日電）對於武漢病毒疫情所引發防疫物資缺貨及價格上漲狀況，公平會主委黃美瑛今天說，已至各相關通路調查，一經查獲業者有合議調漲行為，將依法予以嚴懲，決不寬貸。

立法院經濟委員會今天邀請公平交易委員會主委黃美瑛進行業務報告，因武漢肺炎造成口罩等防疫物資缺貨及價格上漲狀況，黃美瑛展現出替民眾把關的決心，她表示，政府在1月20日成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，公平會為此中心防疫小組一員，編入「防疫物資整備組」，分工任務為監控防疫物資的交易秩序，必要時採取介入措施。

她說，為嚴防業者趁防疫期間聯合哄抬口罩價格，除前往各地賣場、連鎖藥妝店及藥局調查，並監測網路主要電商的口罩價格，並於調查過程中，向業者宣示切勿哄抬口罩價格。公平會已積極受理民眾檢舉的各類案件包括口罩、耳溫槍、酒精等。

黃美瑛強調，若業者之間確有合意或共同調漲價格狀況，將依公平交易法規定予以嚴懲；如事證顯示業者有意圖抬高交易價格，囤積口罩而無正當理由不應市銷售，或囤積居奇或哄抬物價的行為且情節重大者，恐涉刑法或傳染病防治法，將依法移送檢調機關偵辦。

黃美瑛說，有關日前網路謠傳生產衛生紙原物料因口罩而短缺，造成大賣場也傳出衛生紙搶購一事，公平會即刻進入瞭解並主動立案調查，派員到北中南部主要通路實地訪查。於輿論報導初期，部分地區雖有民眾搶購、賣場補貨不及的情形，但經洽詢上游供應商供貨數量與價格均正常，業者並加緊產製中，近期訪查結果顯示，目前供需已漸趨正常。

她表示，公平會將持續關注衛生紙市場動態，如果未來掌握業者違法事證，當予嚴懲。（編輯：郭萍英）1090304