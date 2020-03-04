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沈榮津：珍惜口罩產業 防疫物資屯兵政策

最新更新：2020/03/04 14:42

（中央社記者范正祥台北4日電）經濟部長沈榮津今天表示，前回SARS之後，沒好好珍惜口罩產業，讓這個產業移出，台灣變成口罩進口國；但這次武漢疫情以後，會好好把機器放在國內，防疫物資「屯兵政策」，要有安全存量。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

民進黨立委吳秉叡質詢時關切口罩產業，他提醒，為了台灣安全，也不能將所有低階、中階產業都移到東南亞，口罩產業就是個例子，台灣應該要有自己的製造。

對此，沈榮津有感而發表示，前回SARS（嚴重急性呼吸道症候群）之後，沒好好珍惜口罩產業，讓這個產業移出，台灣變成口罩進口國。

沈榮津指出，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌都強調防疫物資是國安問題，所以這回會好好把口罩機器放在國內，防疫物資屯兵政策。

國民黨立委林德福質詢時提及，目前口罩工廠因為政府挹注增加了生產線，但疫情一過，口罩需求量會下降，將會影響台灣製造的銷路和價格，經濟部有沒有因應的措施。

沈榮津表示，前回SARS疫情結束以後，「不理人家（口罩產業）」，這樣不好。

他說，現在就是要有屯兵政策，就是要有安全存量，經濟部和衛生福利部配合。

此外，沈榮津還透露，過去幾天他也都親自到口罩產業的生產線，待在那裡，「顧那些機器都顧到三更半夜，試車試到半夜」，到了凌晨一點多，很辛苦。（編輯：郭無患）1090304

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