高大成等人違紀參選遭民進黨開除 李余典停權2年

（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨今天召開中評會，並決議將違紀參選的黨員朱武獻、高大成、鄭新助、PTT名人Z9吳達偉等人開除；民進黨新北市議員李余典因違紀替女兒李旻蔚助選，遭停權2年處分。

民進黨今天召開中評會，與會中評委會後轉述，多名黨員因違紀參選遭開除，包括，宗教聯盟主席朱武獻、列喜樂島聯盟不分區立委的高大成、列民眾黨不分區立委的周芳如、列一邊一國行動黨不分區的鄭新助、列台聯不分區的潘建志、列國會政黨聯盟不分區的張宗傑。

代表台灣民眾黨參選新北市第七選區（板橋）的PTT名人「神龍Z9」吳達偉，今天也被民進黨開除黨籍。

民進黨與會中評委指出，吳達偉先前申請加入民進黨，但未完成黨內程序，屬於預備黨員，吳達偉後來代表民眾黨參選立委，立委落選後，才繳交民進黨黨費，完成入黨程序；對於這種情況下，要不要開除，中評會討論後認為，吳達偉在入黨當天就有黨員身分，認定他仍屬違紀參選，決定開除。

與會中評委指出，李余典在立委選舉期間，為女兒、民眾黨候選人李旻蔚輔選，中評會認定違紀助選，今天決議停權處分2年。

李余典的停權裁決從今天起算，黨內研判，2022年若李余典想再披民進黨戰袍競選議員連任，「很可能來得及」，因為一般來說，初選都是3月登記、5、6月民調，中評委反覆考量到底要停權2年還是3年，最後決定停權2年，「應該也有傾向留點空間」。

另外，常在政論節目針砭時事的美麗島電子報董事長吳子嘉，之前被黨內人士檢舉在媒體上的發言影響民進黨形象，遭民進黨台北市黨部評議委員會決議除名，此案送中評會。

民進黨中評委指出，今天會上，有人發言指吳子嘉亦正亦邪，也有人說，吳子嘉現在的態度跟以前有不同，今天討論的結果是，此案繼續保留、暫不處理。（編輯：紀淑芳）1090304