更多編輯台推薦新聞：
以為只是小流感 武漢疫區居民吐露官方隱匿實情
兩岸

以為只是小流感 武漢疫區居民吐露官方隱匿實情

義大利武漢肺炎疫情暴衝有原因 政府誤判情勢又試圖淡化危機
國際

義大利武漢肺炎疫情暴衝有原因 政府誤判情勢又試圖淡化危機

沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元
產經

沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元

特派專欄／單日確診人數連續破紀錄 英國政府終於動起來
國際

特派專欄／單日確診人數連續破紀錄 英國政府終於動起來

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎／台灣旅客入境泰國 沒症狀無需自我隔離
首頁 / 政治

高大成等人違紀參選遭民進黨開除 李余典停權2年

最新更新：2020/03/04 17:09

（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨今天召開中評會，並決議將違紀參選的黨員朱武獻、高大成、鄭新助、PTT名人Z9吳達偉等人開除；民進黨新北市議員李余典因違紀替女兒李旻蔚助選，遭停權2年處分。

民進黨今天召開中評會，與會中評委會後轉述，多名黨員因違紀參選遭開除，包括，宗教聯盟主席朱武獻、列喜樂島聯盟不分區立委的高大成、列民眾黨不分區立委的周芳如、列一邊一國行動黨不分區的鄭新助、列台聯不分區的潘建志、列國會政黨聯盟不分區的張宗傑。

代表台灣民眾黨參選新北市第七選區（板橋）的PTT名人「神龍Z9」吳達偉，今天也被民進黨開除黨籍。

民進黨與會中評委指出，吳達偉先前申請加入民進黨，但未完成黨內程序，屬於預備黨員，吳達偉後來代表民眾黨參選立委，立委落選後，才繳交民進黨黨費，完成入黨程序；對於這種情況下，要不要開除，中評會討論後認為，吳達偉在入黨當天就有黨員身分，認定他仍屬違紀參選，決定開除。

與會中評委指出，李余典在立委選舉期間，為女兒、民眾黨候選人李旻蔚輔選，中評會認定違紀助選，今天決議停權處分2年。

李余典的停權裁決從今天起算，黨內研判，2022年若李余典想再披民進黨戰袍競選議員連任，「很可能來得及」，因為一般來說，初選都是3月登記、5、6月民調，中評委反覆考量到底要停權2年還是3年，最後決定停權2年，「應該也有傾向留點空間」。

另外，常在政論節目針砭時事的美麗島電子報董事長吳子嘉，之前被黨內人士檢舉在媒體上的發言影響民進黨形象，遭民進黨台北市黨部評議委員會決議除名，此案送中評會。

民進黨中評委指出，今天會上，有人發言指吳子嘉亦正亦邪，也有人說，吳子嘉現在的態度跟以前有不同，今天討論的結果是，此案繼續保留、暫不處理。（編輯：紀淑芳）1090304

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報