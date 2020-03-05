補貼無薪假勞工不限行業別 最慢3月底上路

（中央社記者吳欣紜台北5日電）武漢肺炎疫情衝擊產業，行政院今天通過安心就業計畫，要補助放無薪假的勞工，勞動部今天下午說，此方案最慢3月底上路，且任何行業別都能適用。

武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）蔓延全球，殃及通運輸業、觀光旅遊業、餐飲業。為了減輕國內從業勞工的損害受損，勞動部提報穩定就業因應措施，其中包括安心就業計畫，將補助放無薪假勞工。

根據計畫內容，勞工因為疫情放無薪假而損失薪水，投保薪資與與實領薪水的差額，由政府補助50%，勞工最多每月可領到1萬1000元；此方案今天也經行政院院會通過。

勞動部今天下午召開安心就業計畫諮詢會議，勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌會後表示，委員有相當高的共識，不會限定適用的特定產業，只要是透過勞資協議勞工同意放無薪假、且通報地方政府的企業，都可以適用。

陳世昌也提到，此方案除了全時勞工外，也把跟雇主約定有正常工作日數、時間的部分工時工作者納入，假設有個勞工與雇主約定每週工作3天、每天工作6小時，若勞工因疫情被減少工時，經過正常程序也可以適用此方案。

另外，在啟動標準部分，陳世昌表示，委員認為疫情有越來越險峻情況，目前充電再出發計畫都是搭配訓練機制來核發補助，若民眾參訓意願低落或是其他資源可能不能滿足減班休息勞工需求，因此希望啟動方案越快實施越好。

陳世昌表示，安心就業計畫最後預計最慢3月底上路，一旦開始實施，正在實施無薪假的勞工就可以適用。（編輯：陳清芳）1090305