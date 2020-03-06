民眾黨與時代力量同台 籲投票權下修18歲

（中央社記者郭建伸、陳俊華台北6日電）台灣民眾黨立法院黨團及時代力量立法院黨團今天共同舉行記者會，民眾黨團副總召張其祿表示，投票權下修到18歲已是世界趨勢，呼籲藍綠兩大黨團都盡快提出版本，並籌組修憲委員會。

張其祿今天偕同總召賴香伶、幹事長高虹安、立委蔡壁如和邱臣遠舉行記者會，強調18歲投票權修憲案是他們的第一優先法案。時力黨團總召邱顯智上午則與黨籍立委王婉諭、陳椒華前往拜會民眾黨團，一同參與記者會，支持下修投票權到18歲。

張其祿表示，18歲可以公投、犯罪要負刑事責任，男生18歲也有服兵役義務，但投票權是20歲，顯然權利義務並不相符；時代力量黨團也有提出18歲投票權修憲案，與民眾黨團殊途同歸，強調只要是進步價值，民眾黨團願意配合大家完成。

張其祿指出，朝野各黨對於投票權下修都有共識，過去也多有討論，呼籲藍綠兩大黨盡快跟上、提出修憲版本，並召開修憲委員會。

邱顯智表示，今天主要尋求各黨團支持18歲公民權，因為修憲門檻非常高，需要跨黨派支持，剛拜訪民進黨團總召柯建銘時，柯建銘也說民進黨一向都支持公民權下修18歲，民進黨也有打算啟動修憲，除此之外還有其他憲改議題。

邱顯智說，時力希望最優先處理公民權下修到18歲，盼各黨團支持，台灣民眾黨目前已經表態支持，並簽署時力的提案、國民黨則說希望在增修條文中處理，相關細節未來都可以再談，盼盡快成案後就有修憲委員會，希望能繼續跟各黨團溝通，盼修憲案能真的通過。

柯建銘向中央社記者表示，18歲公民權已經是普世價值，民進黨團也長期支持，「但修憲不是這會期的主旋律」。（編輯：林興盟）1090306