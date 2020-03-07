江啟臣當選黨主席 秘書長李彥秀呼聲高

國民黨主席補選7日投開票，由前副主席郝龍斌與青壯派立委江啟臣（圖）兩人競爭，晚間開票結果揭曉，由江啟臣當選主席，江啟臣並出面發表談話。中央社記者謝佳璋攝 109年3月7日

（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨主席補選結果今天出爐，由青壯世代的立委江啟臣當選，未來統籌黨務工作的秘書長，在世代交替的浪潮下，據了解，由前立委李彥秀接任的呼聲相當高。

江啟臣當選國民黨主席，9日上任，國民黨正式啟動青壯世代接班，江啟臣如何佈局黨務人事，攸關未來改革的推動。

黨務一級主管方面，不願具名的藍營人士表示，將以青壯世代的民意代表為主要核心，同時也要與江啟臣有合作默契，因此，包括前立委李彥秀、王育敏、柯志恩、現任立委林奕華、許淑華、台南市議員謝龍介等，都是考慮的人選。

這位人士表示，江啟臣要順利推動改革，秘書長的人選非常重要，包括李彥秀、林奕華都是考慮的人選；但若從江啟臣打這次選戰所組成的團隊來看，李彥秀的核心幕僚進駐，多少就可以看出人選的端倪，不過，目前人選都還在討論階段，很快就會有答案。

至於負責對外發言的文傳會主委一職，據了解，代理主委王育敏過去在立法院與江啟臣有合作默契，真除機會相當高；至於組發會主委，前主委李哲華任內有不錯成績，回鍋呼聲也不小。

此外，選前黨內傳出江啟臣當選後，將邀國民黨中央委員連勝文擔任副主席，江啟臣陣營第一時間已駁斥。相關人士透露，黨內有許多聲音希望檢討副主席存廢，江陣營會認真傾聽與討論。（編輯：謝佳珍）1090307