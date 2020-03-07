江啟臣：身為立委接黨主席 就是黨內造化開始

國民黨主席補選結果7日晚間出爐，由青壯世代立委江啟臣（右）當選，江啟臣發表談話表示，改革重要的是做事不是人事，改革分的是工作不是位子，他將在最短的時間內，將黨務人事就定位。中央社記者謝佳璋攝 109年3月7日

（中央社記者余祥台北7日電）國民黨主席補選結果今天出爐，青壯派立委江啟臣大勝前副主席郝龍斌。江啟臣表示，他身為立委接任黨主席，就是黨內造化的開始，改革重要的是做事不是人事，改革分的是工作不是位子，他將在最短的時間，將黨務人事就定位。

國民黨主席補選由郝龍斌與江啟臣兩人競爭，江啟臣拿下8萬4860票、得票率68.8%，郝龍斌拿下3萬8483票、得票率31.2%，江啟臣贏得壓倒性勝利。

江啟臣發表感言時表示，投票結果告訴他，在未來一年多的任期必須扛起責任，與黨員同志共同努力，執行國民黨的改革任務。

他感謝第一線負責執行選務工作、辛苦的黨工同仁與志工，讓選務順利完成；在各縣市聽到許多黨員反映選務問題，雖然改革千頭萬緒，但這些黨務基本的工作的升級、改進，他承諾一年內一定做到。

江啟臣說，改變基本黨務工作只是開始，今天之後的國民黨，會是一個更有執行力的團隊，與時俱進、快速應變。

他也感謝所有今天出來投票的黨員，在國民黨最需要支持的時候，用行動站出來支持國民黨，讓黨的改革踏出了關鍵的第一步；也感謝投票支持他的黨員，投下了世代傳承的一票。

江啟臣說，剛才與郝龍斌通過電話，感謝郝龍斌在選舉過程的良性競爭，讓這場選舉透過論述、思辨落實國民黨的民主化。未來，他也會向郝龍斌請益國民黨改革的想法。

江啟臣強調，黨主席的選舉在今天塵埃落定，但考驗明天才開始，「改革重要的是做事不是人事，改革要分的是工作不是位子，」他將在最短的時間，將黨務人事就定位，落實在競選時的黨務改革、政黨路線、人才政策三大面向的「國民黨redesign」政見。

媒體詢問，黨務人事是否會以黨內造化為方向，江啟臣說，他身為立委，接任黨主席，就是黨內造化的開始，未來也希望常會更接近民意、具有代表性，不過，不必然每個職務都要由公職擔任，而是精神上需要與民意貼近。

他說，他將時刻謹記國父孫中山先生以三民主義為核心的創黨理念，讓國民黨成為落實民主、接地氣，捍衛中華民國、振興中華民族的政黨。

江啟臣指出，未來將加強深耕地方，與地方縣市首長、縣市議會並肩作戰，由下而上落實改革，他將推動國民黨組織改革，從輕地方重中央的倒梯形，轉變成重地方輕中央的金字塔型，加強地方佈局，讓國民黨接地氣，回應基層的期待。

江啟臣說，他有信心可以一步一步完成國民黨的改革，在全黨攜手之下，國民黨一定會改變，他更相信，改革後的國民黨，會重新讓黨員感到驕傲。（編輯：謝佳珍）1090307

國民黨主席補選結果7日出爐，青壯派立委江啟臣以得票率68.8%大勝前副主席郝龍斌的31.2%。（國民黨提供）

國民黨主席補選結果7日晚間出爐，由青壯世代立委江啟臣（右）當選，江啟臣發表談話表示，改革重要的是做事不是人事，改革分的是工作不是位子，他將在最短的時間內，將黨務人事就定位。中央社記者謝佳璋攝 109年3月7日