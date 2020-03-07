六都藍市長勉江啟臣 改革任重道遠傾聽心聲

（中央社記者陳朝福、趙麗妍、黃旭昇7日綜合報導）高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕今晚祝福新當選國民黨主席江啟臣，期許在崗位上做實事重新擦亮招牌，傾聽年輕人心聲，改革之路任重道遠。

立法委員江啟臣當選國民黨主席，韓國瑜在第一時間在臉書（Facebook）發文恭喜，他表示，改革是一場盛大艱鉅的任務，看到江啟臣不畏艱難挺身而出，允諾盡力配合並一起向更好的方向前進。

韓國瑜表示，「今天是個大日子，是國民黨團結出發的好日子」。看見國民黨青壯優秀人才輩出，且都負著任重道遠、認真改革的心，實屬國家之幸。希望在江啟臣帶領下，國民黨能擦亮招牌，做實事喚回民心。

韓國瑜表示，「改革是一場盛大艱鉅的任務，看到江主席不畏艱難挺身而出，我定盡力配合一切所需，一起向更好的方向前進」。

高雄政壇人士表示，江啟臣曾公開表明「幫韓國瑜度過難關是全黨的共識，且絕對要全力以赴」；面對公民團體發動「罷韓」來勢洶洶，如今當選主席，如何協助韓走過危機，黨的因應策略及力道特別受到關注。

新北市長侯友宜是在下午3時多忙完市政行程後前往國民黨新北市黨部投票。選舉結果出爐後，他祝福江啟臣「這是責任的開始，加油，好好做事」。

侯友宜稍早接受媒體聯訪提問「對新當選國民黨主席的期許」，他說，就如同自己在市長職位上做好分內的事情，盼望市長與黨主席各自扮演好角色，一切都是為中華民國，彼此一起加油打氣。

盧秀燕在選舉結果出爐後第一時間致電恭喜，鼓勵江啟臣邁開步伐革新黨務，多聆聽各世代的聲音，尤其注重年輕人的想法。「只要是好的改變，只要是對人民有利的，盧秀燕必然力挺到底」。

盧秀燕期勉江啟臣帶領黨走向改革、團結眾人，任重道遠。她也贊同江啟臣所說「國民黨須勇於和社會對話，以新思維活化黨」，相信江啟臣對未來黨務數位化、扁平化和年輕化已有方向，更重視回應基層的期待。

韓國瑜、侯友宜、盧秀燕等3名中國國民黨籍市長，在本屆市長選舉時被喻為「禿子、漢子、燕子」共同造勢，韓國瑜與盧秀燕翻轉原為綠營執政的高雄與台中，侯友宜守住全台最大票倉的新北市。（編輯：孫承武）1090307