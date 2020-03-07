民進黨祝賀當選 江啟臣留言盼為防疫共同努力

（中央社記者溫貴香台北7日電）民進黨今天恭賀立委江啟臣當選國民黨主席，期待並祝福江啟臣開創新局。江啟臣到民進黨臉書留言表示感謝，因疫情未平息，國民黨會站在專業角度提出建議，共同為防疫努力。

民進黨主席卓榮泰下午在臉書發文表示，去年，民進黨也進行主席補選，一年多來努力改變黨的體質，勇敢面對接二連三的各種考驗，深知這是一條不能回頭的改革路，民進黨走過來了，期盼國民黨也能順利走向未來。

卓榮泰表示，補選的主席不會有太多個人色彩，唯一的任務是讓黨機器重新運作，讓民眾看見新的活力和方向感；過去一年，因為有黨內初選及3場選舉，讓民進黨可以調整心態與腳步，這是國民黨沒有的契機，所以國民黨更要加強自我審驗的能力，才能清楚每一道改革的力量。

卓榮泰說，國民黨應該知道，所面臨的除了黨內體質問題，還有更難處理的一中、九二等問題，這些需要黨內人士明智調整，不是外人可以置喙，期盼未來兩黨可以民主同行、台灣共贏。

民進黨發言人周江杰表示，各界期待朝野政黨未來展現良性互動。民進黨作為執政黨及國會第一大黨，也盼望與國內各政黨有正向的合作關係，共同推動台灣民主與完成國家重要改革目標。

周江杰說，武漢肺炎是當前全球最大挑戰，面對疫情變化絲毫不能鬆懈。民進黨衷心盼望未來江啟臣上任後，朝野政黨能持續在當前朝野共同防疫的基礎上，持續支持政府相關防疫工作，支持台灣實質參與世界衛生組織（WHO），面對未來的公衛、產業、經濟等挑戰，以全體台灣國人為念，一同攜手度過挑戰。

江啟臣到民進黨臉書留言表達感謝，他表示，民主政治需要良性競爭，國民黨未來將繼續秉持國家優先，人民優先的理念，為中華民國發展、民眾福祉，監督政府施政。

江啟臣表示，目前疫情仍未平息，防疫優先為朝野共識，國民黨也會站在專業角度，提出建議，共同為防疫工作努力。（編輯：謝佳珍）1090307