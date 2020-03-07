江啟臣中生代接班 青年兩岸議題當務之急

國民黨主席補選結果7日晚間出爐，由青壯世代立委江啟臣當選，9日將上任，也代表國民黨正式啟動青壯世代接班，江啟臣如何布局黨務人事，攸關未來黨內改革的推動。中央社記者謝佳璋攝 109年3月7日

（中央社記者余祥台北7日電）國民黨主席補選由立委江啟臣獲得壓倒性勝利，開啟國民黨在敗選後的中生代接班序幕，黨權力核心也將轉變為以民代為主，更能接近民意，但如何在短時間爭取年輕選民支持、調整兩岸論述以及黨務改革等，嚴峻挑戰才剛開始。

台中出身的江啟臣48歲，從政之前擔任學者，熟悉外交兩岸議題，前國民黨主席吳敦義擔任行政院長時，拔擢時任東吳大學副教授的他出任新聞局長，從此步入政壇；卸任政務官後投入立委選舉順利當選，並擔任黨團幹部，表現頗受好評，這次在逆風之下仍順利完成三連霸，是黨內青壯派重要領袖。

國民黨2020年總統、立委選舉大敗，前主席吳敦義為敗選請辭，江啟臣也辭去中常委一職要求全面改革，在黨內力勸下決定參與黨主席補選，並獲得包括中央委員連勝文、以及同為青壯派立委蔣萬安、林為洲等人的支持，原本外界認為在黃復興黨部佔有優勢的前副主席郝龍斌勝選機會相當高，但補選結果出爐，江啟臣在22縣市大獲全勝，成為國民黨史上最年輕的黨主席。

黨內人士分析，江啟臣身為立委接任黨主席展現黨內造化工作，更代表國民黨整體權力核心型態的改變將以民意代表為主，讓國民黨更接近民意。

不過，黨內人士認為，由於新主席任期短，僅到2021年8月20日，能做的事實在有限，人事佈局也有難度，新任主席挑戰仍很大。

國民黨文傳會義務副主委黃子哲指出，國民黨2020年大選敗選主因就是青年和中間選民的流失，未來如何調整、回應社會期待是當務之急，江啟臣不走極端路線、往中間靠攏，又同屬青壯世代跟年輕人接近，黨務人事佈局勢必也會進用青壯世代。

另一重要任務，黃子哲認為是協助高雄市長韓國瑜度過罷免難關，保住國民黨失去20多年政權的高雄市，並且提前佈局，讓下一次九合一選戰能贏得勝利。

黃子哲指出，2022年的九合一地方選舉，國民黨在歷經2020大選挫敗後，需要在短時間內集結士氣，增補人才，提早佈局，並擴大青年的參與。

兩岸論述被視為國民黨遭逢重挫的一大主因，黃子哲認為，這是國民黨無可迴避的議題，九二共識要如何調整，才能讓民眾更信任國民黨在兩岸關係上能處理的比民進黨更好，如何在堅持主權下，又可以與共產黨互動，釐清兩岸困境，這是新主席的重要任務。

郝龍斌在競選過程中主打國民黨要撕開又老又紅標籤，應該要嚴禁兩岸政策買辦，江啟臣這次受到來自各種不同力量的支持，難免成為箭靶，未來如何鋪排黨務人事，將受到嚴格檢驗。

江啟臣這次獲得壓倒性勝利，熟悉黨內選舉的黨務人士分析，黨內選舉除了受大環境氛圍影響，組織動員也是關鍵，多數人過去認為「得黃復興者得主席」，或是得到派系相助贏面大，這次都一一破除。

該人士說，這次選舉攸關國民黨未來走向，儘管黨員受到許多人情拜託的壓力，但多數黨員認為，國民黨2020年選戰大敗主因，就是因為與年輕民意脫節又流失中間選票，江啟臣的條件相較於郝龍斌符合青壯世代接班的社會趨勢和潮流，黨員為了國民黨的發展，自然會將國民黨再起的希望交託在青壯世代身上。

江啟臣獲得壓倒性勝利，但面對的是史上最低投票率，顯示黨員熱情和信心仍嚴重不足，黨務百廢待舉，正如同他在當選感言所說，「黨主席的選舉在今天塵埃落定，但考驗明天才要開始」。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1090307